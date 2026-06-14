Соломія Вітвіцька вперше за тривалий час показалась з мамою-красунею і як вони розважаються у Львові

Соломія Вітвіцька / © Instagram Соломії Вітвіцької

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Ведуча ТСН Соломія Вітвіцька вперше за тривалий час показалась із мамою-красунею.

Рідна людина знаменитості — Світлана Вітвіцька — живе у Львові. Ведуча нещодавно приїхала туди з Києва та, звичайно ж, зустрілась із мамою. У своєму Instagram Соломія Вітвіцька активно ділилась фото з рідною людиною та показувала, як вони разом проводять час.

Звичайно, сімейство прогулювалось мальовничими вулицями Львова. Вони милувались історичною архітектурою, насолоджувались розмовами одна з одною та смакували стравами в місцевих закладах.

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Соломія Вітвіцька з мамою / © instagram.com/solomiyavitvitska

Ведуча, яка, до речі, чекає на народження первістка, одягнула білу сукню, кросівки та джинсовий плащ, який рятував від прохолоди, дощу та вітру. А от мама Соломії Вітвіцької обрала зручне вбрання темного кольору. До речі, одна річ їх поєднувала — червоні берети.

Соломія Вітвіцька з мамою / © instagram.com/solomiyavitvitska

«Наш із мамою Львів. Погуляли з мамою рідним Львовом, і, можна сказати, познайомилися бабуся з онуком», — поділилась знаменитість.

Соломія Вітвіцька з мамою / © instagram.com/solomiyavitvitska

Зазначимо, зараз Соломія Вітвіцька чекає на народження первістка. Так, знаменитість вагітна від нареченого, військового Олексія Ситайла. Лікарі припускають, що дитина з’явиться на світ вже у вересні. У закоханих народиться син.

Нагадаємо, нещодавно лідер гурту «Океан Ельзи» Святослав Вакарчук розчулив рідкісним фото з мамою. Співак також поділився спогадами про батька.

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