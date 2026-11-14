Соломія Вітвіцька вперше зблизька показала обличчя одномісячного сина після його хрестин у монастирі

Соломія Вітвіцька з чоловіком і сином / © instagram.com/solomiyavitvitska

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Українська телеведуча Соломія Вітвіцька поділилася особливою сімейною подією — вона похрестила свого сина Устима, якому виповнився місяць. Після церемонії зіркова мама вперше показала обличчя малюка.

Таїнство хрещення відбулося у Видубицькому чоловічому монастирі в Києві. На церемонію Соломія та її коханий, військовослужбовець Олексій Ситайло, запросили найближчих людей: родину і друзів. Ведуча вже пройшла окремий обряд, а хрещені батьки долучилися до духовного обряду для маленького Устима.

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Хрещення сина Соломії Вітвіцької / © instagram.com/solomiyavitvitska

Хрещення сина Соломії Вітвіцької / © instagram.com/solomiyavitvitska

Під час таїнства дотрималися й традиційних обрядів: Устиму зрізали невелике пасмо волосся, а на шию одягнули натільний хрестик. Так малюк отримав ще один символічний атрибут свого духовного життя. Телеведуча у фотоблогу зворушливо звернулася до хрещених батьків Устима та подякувала їм за те, що стали частиною життя її сина.

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Хрещення сина Соломії Вітвіцької / © instagram.com/solomiyavitvitska

Хрещення сина Соломії Вітвіцької / © instagram.com/solomiyavitvitska

«Сьогодні Устим отримав свій перший духовний оберіг. Поруч були найрідніші люди та найближчі друзі. А тепер у нього є ще й чудові хрещені, які любитимуть, підтримуватимуть і оберігатимуть його. Ми щасливі, що саме ви поруч!» — написала зірка.

Після церемонії родина зробила спільні світлини з гостями. Для важливої події хлопчику підібрали білий чоловічок і шапочку. Саме на цих кадрах Вітвіцька вперше показала сина так, щоб можна було добре роздивитися його обличчя.

Хрещення сина Соломії Вітвіцької / © instagram.com/solomiyavitvitska

Хрещення сина Соломії Вітвіцької / © instagram.com/solomiyavitvitska

Нагадаємо, нещодавно Соломія Вітвіцька зізнавалася, чи планує виїжджати з України з одномісячним сином на зиму.

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