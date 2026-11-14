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Соломія Вітвіцька вперше зблизька показала обличчя одномісячного сина після його хрестин у монастирі
Зірокова мама більше не приховує маленького Устима від публіки.
Українська телеведуча Соломія Вітвіцька поділилася особливою сімейною подією — вона похрестила свого сина Устима, якому виповнився місяць. Після церемонії зіркова мама вперше показала обличчя малюка.
Таїнство хрещення відбулося у Видубицькому чоловічому монастирі в Києві. На церемонію Соломія та її коханий, військовослужбовець Олексій Ситайло, запросили найближчих людей: родину і друзів. Ведуча вже пройшла окремий обряд, а хрещені батьки долучилися до духовного обряду для маленького Устима.
Під час таїнства дотрималися й традиційних обрядів: Устиму зрізали невелике пасмо волосся, а на шию одягнули натільний хрестик. Так малюк отримав ще один символічний атрибут свого духовного життя. Телеведуча у фотоблогу зворушливо звернулася до хрещених батьків Устима та подякувала їм за те, що стали частиною життя її сина.
«Сьогодні Устим отримав свій перший духовний оберіг. Поруч були найрідніші люди та найближчі друзі. А тепер у нього є ще й чудові хрещені, які любитимуть, підтримуватимуть і оберігатимуть його. Ми щасливі, що саме ви поруч!» — написала зірка.
Після церемонії родина зробила спільні світлини з гостями. Для важливої події хлопчику підібрали білий чоловічок і шапочку. Саме на цих кадрах Вітвіцька вперше показала сина так, щоб можна було добре роздивитися його обличчя.
Нагадаємо, нещодавно Соломія Вітвіцька зізнавалася, чи планує виїжджати з України з одномісячним сином на зиму.