Соломія Вітвіцька з нареченим погостювала у зіркової куми та показала їхні розваги на Різдво
Світлана Тарабарова зібрала велику компанію на Святвечір.
Ведуча ТСН і журналістка Соломія Вітвіцька зустрілася з кумою Світланою Тарабаровою на Святвечір.
Так, зірки з родинами та друзями відсвяткували Різдво, обравши традиційні вбрання та відповідно прикрасивши оселю. Соломія з нареченим, військовим Олексієм Ситайлом завітала до просторого будинку співачки. Разом з дітьми Світлани вони куштували страви, співали та розважалися. У найкращих традиціях до оселі завітали юні колядники й зіркові куми теж підспівували на порозі.
Під час затишного Святвечора артистка з донечкою Марійкою також виконала знаменитого «Щедрика». При цьому за піаніно сиділа сама дівчинка й продемонструвала гостям свій музичний талант. А на згадку про такі неймовірні емоції всі присутні зібралися для спільного фото на тлі ялинки. А також разом поспівали ще колядок.
«Щасливого Різдва. Хочу залишити ці теплі спогади тут назавжди», — замилувала Соломія.
