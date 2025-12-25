Соломія Вітвіцька з нареченим погостювала у зіркової куми та показала їхні розваги на Різдво

Соломія Вітвіцька, Світлана Тарабарова і її діти / © instagram.com/solomiyavitvitska

Ведуча ТСН і журналістка Соломія Вітвіцька зустрілася з кумою Світланою Тарабаровою на Святвечір.

Так, зірки з родинами та друзями відсвяткували Різдво, обравши традиційні вбрання та відповідно прикрасивши оселю. Соломія з нареченим, військовим Олексієм Ситайлом завітала до просторого будинку співачки. Разом з дітьми Світлани вони куштували страви, співали та розважалися. У найкращих традиціях до оселі завітали юні колядники й зіркові куми теж підспівували на порозі.

Соломія Вітвіцька з нареченим / © instagram.com/solomiyavitvitska

Допис Соломії Вітвіцької / © instagram.com/solomiyavitvitska

Під час затишного Святвечора артистка з донечкою Марійкою також виконала знаменитого «Щедрика». При цьому за піаніно сиділа сама дівчинка й продемонструвала гостям свій музичний талант. А на згадку про такі неймовірні емоції всі присутні зібралися для спільного фото на тлі ялинки. А також разом поспівали ще колядок.

Світлана Тарабарова з донькою / © instagram.com/solomiyavitvitska

Допис Соломії Вітвіцької / © instagram.com/solomiyavitvitska

Соломія Вітвіцька з дітьми Світлани Тарабарової / © instagram.com/solomiyavitvitska

«Щасливого Різдва. Хочу залишити ці теплі спогади тут назавжди», — замилувала Соломія.

