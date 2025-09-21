Соломія Вітвіцька з нареченим приїхала до батька і показала, як вони проводять час у Житомирі

Соломія Вітвіцька з батьком та нареченим / © instagram.com/solomiyavitvitska

Ведуча ТСН і журналістка Соломія Вітвіцька з нареченим, військовим Олексієм Ситайлом, приїхала до Житомира.

Там вони зустрілися з татом знаменитості. У своєму Instagram Соломія Вітвіцька вже показала, як проводить час з "улюбленими чоловіками". Вдома сімейству не сиділося. Вони всі разом вирушили гуляти вулицями Житомира.

Соломія Вітвіцька з батьком / © instagram.com/solomiyavitvitska

Встигла Соломія Вітвіцька насолодитися кавою та смачненькими тістечками в місцевих кав'ярнях, а також потрапити на книжковий форум. Там на сцені виступала поетеса Тетяна Власова. Окрім того, ведуча змогла взяти автограф у письменниці Марії Матіос.

"Прогулянка Житомиром з улюбленими чоловіками: нареченим і татом. Ще й пощастило потрапити на книжковий форум і почути зі сцени Тетяну Власову, та отримати автограф Марії Матіос", - поділилася ведуча.

Соломія Вітвіцька з батьком та нареченим / © instagram.com/solomiyavitvitska

