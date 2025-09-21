ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
451
Час на прочитання
1 хв

Соломія Вітвіцька з нареченим приїхала до батька і показала, як вони проводять час у Житомирі

Сімейству вдома не сиділося, тож вони вирушили на прогулянку.

Автор публікації
Фото автора: Валерія Сулима Валерія Сулима
Соломія Вітвіцька з батьком та нареченим

Соломія Вітвіцька з батьком та нареченим / © instagram.com/solomiyavitvitska

Ведуча ТСН і журналістка Соломія Вітвіцька з нареченим, військовим Олексієм Ситайлом, приїхала до Житомира.

Там вони зустрілися з татом знаменитості. У своєму Instagram Соломія Вітвіцька вже показала, як проводить час з "улюбленими чоловіками". Вдома сімейству не сиділося. Вони всі разом вирушили гуляти вулицями Житомира.

Соломія Вітвіцька з батьком / © instagram.com/solomiyavitvitska

Соломія Вітвіцька з батьком / © instagram.com/solomiyavitvitska

Встигла Соломія Вітвіцька насолодитися кавою та смачненькими тістечками в місцевих кав'ярнях, а також потрапити на книжковий форум. Там на сцені виступала поетеса Тетяна Власова. Окрім того, ведуча змогла взяти автограф у письменниці Марії Матіос.

"Прогулянка Житомиром з улюбленими чоловіками: нареченим і татом. Ще й пощастило потрапити на книжковий форум і почути зі сцени Тетяну Власову, та отримати автограф Марії Матіос", - поділилася ведуча.

Соломія Вітвіцька з батьком та нареченим / © instagram.com/solomiyavitvitska

Соломія Вітвіцька з батьком та нареченим / © instagram.com/solomiyavitvitska

Нагадаємо, нещодавно Соломія Вітвіцька показувала, який вигляд мала в юності. Ведуча просто приголомшила, як змінилася з роками.

Дата публікації
Кількість переглядів
451
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie