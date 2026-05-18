Гламур
Соломія Вітвіцька заговорила про шлюб із нареченим-військовим і розсекретила дату пологів

Знаменитість наразі чекає на появу в її сім’ї первістка.

Соломія Вітвіцька

Соломія Вітвіцька / © instagram.com/solomiyavitvitska

Українська телеведуча Соломія Вітвіцька заговорила про шлюб із нареченим-військовим Олексієм Ситайлом і зізналась, коли народжуватиме.

У родині знаменитості незабаром стануться кардинальні зміни. Ведуча чекає на народження первістка. І підписників Соломії Вітвіцької цікавлять чимало подробиць про зміни в її особистому житті. В Instagram-stories знаменитість поспілкувалась із прихильниками та повідповідала на деякі запитання. Зокрема, вона розкрила дату пологів. Лікарі припускають, що Вітвіцька народжуватиме у вересні.

«Лікарі кажуть, що народжуватиму у вересні», — говорить ведуча.

Також у знаменитості поцікавились, чи уклала вона вже шлюб із нареченим, з яким заручилась ще торік у лютому. Але на це запитання Соломія Вітвіцька уникнула прямої відповіді та вирішила далі тримати інтригу. Проте знаменитість пообіцяла, що першими про всі подробиці дізнаються саме її підписники.

«Обов’язково про все розкажемо, і першими дізнаються саме мої підписники», — запевнила ведуча.

Зазначимо, торік у лютому Соломія Вітвіцька заручилась із нареченим-військовим, з яким розсекретила роман взимку 2024-го. У квітні цього року ведуча оголосила про вагітність. Нещодавно ж знаменитість розсекретила стать майбутньої дитини.

