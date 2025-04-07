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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
179
Час на прочитання
1 хв

Соломія Вітвіцька замилувала зустріччю з нареченим-воїном у мальовничому місці: куди поїхала пара

Закохані влаштували фотосесію посеред гір.

Автор публікації
Валерія Гажала Валерія Гажала
Соломія Вітвіцька з нареченим

Соломія Вітвіцька з нареченим / © instagram.com/solomiyavitvitska

Ведуча 1+1 Соломія Вітвіцька, яка нещодавно заговорила про весілля з  нареченим Олексієм Ситайлом, поділилася кадрами зі спільного відпочинку.

Так, зірка взяла довгоочікувану відпустку, щоб зустрітися з коханим, який служить в ЗСУ. Разом пара з родиною поїхала до Карпат. У своєму фотоблогу Соломія опублікувала серію щасливих фото з імпровізованої фотосесії, під час якої попозувала в обіймах і поцілунках Олексія.

Соломія Вітвіцька з нареченим / © instagram.com/solomiyavitvitska

Соломія Вітвіцька з нареченим / © instagram.com/solomiyavitvitska

Під час поїздки наречені насолоджувалися місцевими краєвидами й каталися на лижах і підйомнику перед закриттям сезону. Вітвіцька також вже встигла поділитися емоціями від несподіваної сніжної погоди в Україні посеред весни.

Соломія Вітвіцька з нареченим / © instagram.com/solomiyavitvitska

Соломія Вітвіцька з нареченим / © instagram.com/solomiyavitvitska

Соломія Вітвіцька з нареченим / © instagram.com/solomiyavitvitska

Соломія Вітвіцька з нареченим / © instagram.com/solomiyavitvitska

"7 квітня 2025 року. Закриваємо сезон: несподівано і так казково! Бо снігу насипало більше, ніж за увесь сезон", — зазначила ведуча.

У коментарях шанувальники пораділи за зіркову пару та залишили безліч емоджі у формі сердечок і вогників.

  • Клас! Оце ви ще снігу застали

  • Дуже гарно

  • Моя улюблена пара

Нагадаємо, нещодавно актор Володимир Гладкий чесно зізнався, чи піде воювати у разу вручення йому повістки.

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