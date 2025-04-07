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- Гламур
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Соломія Вітвіцька замилувала зустріччю з нареченим-воїном у мальовничому місці: куди поїхала пара
Закохані влаштували фотосесію посеред гір.
Ведуча 1+1 Соломія Вітвіцька, яка нещодавно заговорила про весілля з нареченим Олексієм Ситайлом, поділилася кадрами зі спільного відпочинку.
Так, зірка взяла довгоочікувану відпустку, щоб зустрітися з коханим, який служить в ЗСУ. Разом пара з родиною поїхала до Карпат. У своєму фотоблогу Соломія опублікувала серію щасливих фото з імпровізованої фотосесії, під час якої попозувала в обіймах і поцілунках Олексія.
Під час поїздки наречені насолоджувалися місцевими краєвидами й каталися на лижах і підйомнику перед закриттям сезону. Вітвіцька також вже встигла поділитися емоціями від несподіваної сніжної погоди в Україні посеред весни.
"7 квітня 2025 року. Закриваємо сезон: несподівано і так казково! Бо снігу насипало більше, ніж за увесь сезон", — зазначила ведуча.
У коментарях шанувальники пораділи за зіркову пару та залишили безліч емоджі у формі сердечок і вогників.
Клас! Оце ви ще снігу застали
Дуже гарно
Моя улюблена пара
Нагадаємо, нещодавно актор Володимир Гладкий чесно зізнався, чи піде воювати у разу вручення йому повістки.