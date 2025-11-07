Соломія Вітвіцька зізналась у серйозних проблемах із зором і розкрила свій діагноз: "Треба лікувати"

Соломія Вітвіцька / © instagram.com/solomiyavitvitska

Реклама

Ведуча ТСН і журналістка Соломія Вітвіцька відверто розповіла про проблеми з зором.

Наболілим знаменитість поділилась в Instagram-stories. Соломія Вітвіцька говорить, що останнім часом в неї різко погіршився зір. Ведуча зверталася за допомогою до різних клінік. Знаменитості лиш приписували краплі та запевняли, що з часом ситуація покращиться. Та, як виявилося, це неправда.

"Останнім часом різко впав зір. Я зверталася в різні клініки - виписували краплі і все. Мовляв, операція не показана. Зараз бачу близько, з віком бачитиму далеко і відповідно вирівняється зір. Але, як виявилося, це міф...", - поділилась ведуча.

Реклама

Соломія Вітвіцька / © instagram.com/solomiyavitvitska

Врешті, Соломія Вітвіцька таки знайшла свого спеціаліста. Знаменитості поставили діагноз сухе око. Ведучій, звичайно ж, назначили спеціальні краплі. Та не лише таким чином треба лікувати око. Соломія Вітвіцька ходитиме на процедури та виконуватиме вдома спеціальний догляд, аби покращити свій зір.

"Діагноз - сухе око. І його треба лікувати не лише краплями. Тож, процедури в клініці та домашній догляд можуть допомогти виправити ситуацію. Власне, цим зараз і займаюся", - поділилась ведуча.

Нагадаємо, нещодавно Соломія Вітвіцька неочікувано стала рудоволосою. Знаменитість також влаштувала фотосет в ефектному образі.