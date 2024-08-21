Соломія Вітвіцька без фотошопу та фільтрів похизувалася природною красою

Ведуча 1+1 Соломія Вітвіцька показалася без фотошопу та фільтрів і похизувалася природною красою.

Так, знаменитість вирішила трішки відпочити від робочих буднів і поїхала до Київського моря. Звісно ж, ведуча не могла стриматися, аби не наробити купу світлин на тлі неймовірного краєвиду. Знімками Соломія Вітвіцька вже встигла поділитися у своєму Instagram.

Соломія Вітвіцька / Фото: instagram.com/solomiyavitvitska

На фото ведуча позує перед камерою у світлому сарафані. Соломія Вітвіцька показалася на пляжі на тлі Київського моря. Своє волосся знаменитість розпустила. Як поділилася ведуча, у фотоблогу вона опублікувала кадри без фільтрів та фотошопу. Соломія Вітвіцька хотіла показатися справжньою, такою, якою вона є.

Соломія Вітвіцька / Фото: instagram.com/solomiyavitvitska

"Така, як є! Без фільтрів, щира і з вірою в те, що правда обов'язково переможе!" – поділилася знаменитість.

Соломія Вітвіцька / Фото: instagram.com/solomiyavitvitska

У коментарях користувачі просто засипали Соломію Вітвіцьку компліментами. Фани зазначили, що їхня кумирка має просто неймовірний вигляд: "Що це за така справжня красуня?", "Завжди усміхнена та загадкова", "Щаслива і гарна, Соломія випромінює щастя!".

Соломія Вітвіцька / Фото: instagram.com/solomiyavitvitska

Нагадаємо, нещодавно Соломія Вітвіцька їздила на Донеччину. На сході України ведуча зустрілася зі своїм коханим Олексієм Ситайлом, який нині служить у лавах ЗСУ.

Соломія Вітвіцька зустрілася з коханим на Донеччині

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