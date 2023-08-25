Соломія Вітвіцька довела до сліз зворушливою зустріччю військового з донькою і дружиною в прямому ефірі

Телеведуча Соломія Вітвіцька під час спецефіру "Незалежність. Хоробрі серця" на телеканалі "1+1 Україна" здійснила мрії дівчат-підопічних НДСЛ "Охматдит" Насті та Віки.

16-річна Віка та 14-річна Настя - подруги, які спершу познайомилися ще у реанімації полтавської лікарні, а пізніше доля звела їх в Києві. Тепер дівчата лежать в одній палаті у відділенні ургентної хірургії.

Соломія Вітвіцька з гостями ефіру / Фото: пресслужба каналу "1+1"

У розмові зі школярками Соломія Вітвіцька дізналася про їхні найзаповітніші мрії. Так, виявилося, що Віка мріє стати телеведучою. Тож Соломія одразу запропонувала дівчині втілити цю мрію у реальність: на День Незалежності провести святковий ефір разом. Настя ж раніше розповідала, що мріє зустрітись зі своїм улюбленим співаком – DZIDZIO. Вона неодноразово бувала на його концертах й знову хотіла побачити зірку. Соломія зв'язалася з артистом, і він одразу погодився та завітав на прямий ефір, чим викликав справжні непідробні емоції щастя у дівчат. Співак також пообіцяв допомогти організувати для Насті фотосесію.

Соломія Вітвіцька з гостями ефіру / Фото: пресслужба каналу "1+1"

"Я сиділа поруч з дівчатами й бачила, що коли DZIDZIO подарував квіти - жодних емоцій у них не було. І за мить, спочатку Віка таки впізнала свого кумира, а тоді уже у Насті теж округлилися очі, а тоді здивування, радість, захоплення! Щаслива бути свідком здійснення цієї дитячої мрії - зустрічі з улюбленим артистом. І дякую Михайлу, що все вдалося", – ділиться Соломія Вітвіцька.

DZIDZIO з Настею та Вікою / Фото: пресслужба каналу "1+1"

Та головний сюрприз чекав попереду. Як виявилося, Соломія та команда ТСН зробили все можливе, аби на День Незалежності здійснилися всі мрії, навіть найпотаємніші. Раніше під час екскурсії каналом, Настя поділилася з ведучою, що дуже переживає за свого батька, який зараз захищає нашу країну на фронті. Чекала його на свій день народження, але він не зміг приїхати. Цього дня сюрприз чекав як на дівчинку, так і на її маму Ліну, – тато-захисник все ж таки приїхав до родини на один день. Сім’я не могла стримати сліз та повірити у те, що вчорашня мрія стала сьогоднішньою реальністю.

Настя з батьком / Фото: пресслужба каналу "1+1"

"Коли ми говоримо про хоробрі серця - ми усі розуміємо, що це про всіх українців. Мрії обов’язково мають здійснюватися. А особливо – дитячі! Було складно домовитись, щоб тата Насті відпустили на день, але все вийшло просто супер. Ну хіба це не диво?", – говорить ведуча, також не стримуючи сліз радості.

Соломія Вітвіцька з гостями ефіру / Фото: пресслужба каналу "1+1"

Читайте також: