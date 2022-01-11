Соломія Вітвіцька назвала ціни за відпочинок на гірськолижному курорті у Грузії

Ведуча катається на лижах у Сванетії.

Ведуча ТСН Соломія Вітвіцька відпочиває разом з подругами на гірськолижному курорті у Грузіїї.

Так, зірка каналу 1+1 катається на лижах у Сванетії. Знаменитість зізналася, що коли приїхала туди, то не підозрювала, що крім дуже красивої природи там ще й можна кататися на лижах, оскільки це "не такий популярний курорт як Гудаурі і Бакуріані". Своїм прихильникам телеведуча вирішила назвати ціни за таку відпустку.

Соломія Вітвіцька / instagram.com/solomiyavitvitska

Так, у фотоблогу Вітвіцька написала, що від Тбілісі та Батумі можна доїхати туди на таксі за 500 ларі (близько 4400 гривень). Втім, компанія орендувала авто у Батумі та доїхала до Сванетії за 6 годин.⠀

"Готелі розташовані в Местії - це серце Сванетії. І саме тут здебільшого і зупиняються туристи. Ціни за добу коливаються від 200 гривень до 2500-3000 гривень. Є варіанти зі сніданками та паркуванням. Кожен може знайти що йому потрібно. Найпопулярніші траси - це Тетнульді та Хацвалі. Ми поїхали на Тетнульді - таксі туди й назад - 30 ларі з людини, або 150 ларі з авто - 5-6 людей. Скіпаси на весь день коштують 40 ларі. Один спуск - 7 ларі", – поділилася зірка.

Соломія Вітвіцька / instagram.com/solomiyavitvitska

Соломія також додала, що прокат повного екіпірування для катання на лижах, а це самі лижі, палки, чоботи та шолом, коштують 40 ларі (355 грн). Втім, вона зазначила, що вибір дуже обмежений, а якість не найкраща.

Якщо ж захочеться зігрітися гарячим напоєм, то у кав’ярні на горі доведеться заплатити за чай – 5 ларі (44 грн), за глінтвейн – 12 (106 грн). Ціни за страви варіюються від 15 до 30 ларі (133-266 грн).

Соломія Вітвіцька / instagram.com/solomiyavitvitska

"10 січня людей було так мало, що я почувалася повелителькою гори та підйомників. Загалом є три підйомника з одного боку - це одна лінія до вершини. І ще один ліфт з іншого боку. Є виділені траси, а також дуже багато схилів, де катають фрірайтери", – додала вона.

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