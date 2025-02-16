Соломія Вітвіцька після заручин із військовим похизувалася розкішною обручкою

Ведуча 1+1 Соломія Вітвіцька після новин про заручини похизувалася розкішною обручкою.

Знаменитість в Instagram опублікувала романтичне фото з нареченим, військовим Олексієм Ситайлом. Кадр був зроблений на тлі гір на заході України, де наразі закохані перебувають на відпочинку.

Соломія Вітвіцька та Олексій Ситайло позували одне біля одного. Військовий робив селфі, а щаслива ведуча тим часом тримала в руках чималий букет червоних троянд та хизувалася розкішною обручкою на безіменному пальці правої руки.

Кадр Соломія Вітвіцька особливо підписувати не стала. Знаменитість лиш коротко зазначила, що вони з Олексієм Ситайлом тепер наречені.

Соломія Вітвіцька з нареченим / Фото: instagram.com/solomiyavitvitska

Зазначимо, 14 лютого, у День святого Валентина, Соломія Вітвіцька оголосила, що виходить заміж вдруге. Коханий-військовий освідчився зірці.

Нагадаємо, раніше ведуча Леся Нікітюк оголосила, що виходить заміж за молодшого на дев'ять років обранця. Редакція сайту ТСН.ua вже писала, що відомо про коханого знаменитості.

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