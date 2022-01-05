Соломія Вітвіцька поділилася рідкісним фото з батьком і показала брата-красеня

Ведуча продовжує сімейний тур Україною.

Зірка каналу 1+1 Соломія Вітвіцька новорічні канікули вирішила присвятити зустрічам зі своєю родиною.

Як відомо, на Новий рік ведуча ТСН була у Львові, де зустрілася з мамою та сестрами. Далі знаменитість вирушила до Луцька, де на неї чекав брат Северин. Після того мандрівниця поїхала до Житомира і побачилася зі своїм батьком.

Соломія Вітвіцька з братом / instagram.com/solomiyavitvitska

Чоловік зустрічав знамениту доньку гостинно – батько накрив стіл, на якому було м'ясо по-єврейськи та фітнессалат. Також Вітвіцька поділилася з шанувальниками зворушливим фото, на якому ніжно обіймає батька.

Соломія Вітвіцька з татом / instagram.com/solomiyavitvitska

Після таких насичених подорожей Соломія рушила далі, однак куди саме – поки таємниця.

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