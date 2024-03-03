Соломія Вітвіцька похизувалася романтичним сюрпризом від коханого-військового

Ведуча ТСН на "1+1 Марафон" Соломія Вітвіцька більше не приховує, що не самотня, та залюбки ділиться фото зі своїм коханим-військовим Олексієм Ситайлом.

Цього разу знаменитість показала, якими приємними подарунками її тішить обранець. У своєму Instagram ведуча похизувалася, який романтичний сюрприз для неї зробив чоловік.

Так, Вітвіцька опублікувала фото, на якому був зображений чималий букет рожевих троянд, які їй подарував коханий. Знаменитість доповнила знімок жовтим сердечком. Натомість підписувати світлину Соломія не стала.

Допис Соломії Вітвіцької / Фото: instagram.com/solomiyavitvitska

Зазначимо, восени минулого року ведуча вперше заговорила, що більше не самотня. Однак свого коханого зірка не квапилася показувати та тривалий час приховувала. Лише 25 лютого Соломія вперше показала свого обранця, який служить у лавах ЗСУ, Олексія Ситайла. До речі, цю дату ведуча обрала не просто так. Саме тоді коханий знаменитості святкує день народження.

Соломія Вітвіцька з новим коханим / Фото: instagram.com/solomiyavitvitska

На нові стосунки Соломії Вітвіцької вже встиг відреагувати її колишній чоловік, режисер Влад Кочатков. Він побажав ведучій бути щасливою з коханим Олексієм.

Читайте також: