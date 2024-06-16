Соломія Вітвіцька замилувала, як коханий-військовий привітав її з днем народження

Ведуча ТСН та "1+1 Марафон" Соломія Вітвіцька замилувала фанів новим знімком з коханим Олексієм Ситайлом, який нині боронить Україну у складі ЗСУ.

Так, 16 червня, ведуча святкує день народження. З нагоди 44-річчя Соломія вирушила у невеличку подорож Україною і на ранок показалася вже у Львові.

Знаменитість також отримала багато привітань від друзів та рідних. Зокрема, про важливий день для коханої не забув і обранець Соломії. Так, Олексій опублікував у себе в фотоблогу знімок з іменинницею й залишив ніжний підпис, супроводивши його смайликом у формі сердечка: "З Днем народження, кохана!". На романтичній світлині телеведуча позує на вокзалі в обіймах обранця.

Соломія Вітвіцька з коханим Олексієм / Фото: instagram.com/solomiyavitvitska

Цікаво, що день народження Соломії Вітвіцької збігається з Днем батька в Україні. Тож, не втрачаючи нагоди ведуча показала найріднішу людину в Instagram і публічно звернулася до Вячеслава Вітвіцького з теплими вітаннями.

Соломія Вітвіцька з татом / Фото: instagram.com/solomiyavitvitska

"З Днем батька, люблю", - залишила підпис на спільній світлині ведуча.

Нагадаємо, нещодавно український хореограф, а нині військовий ЗСУ, Дмитро Дікусар вперше за тривалий час вийшов на зв'язок і розповів про службу на передовій.

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