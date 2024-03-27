Соломія Вітвіцька показала нові фото з бойфрендом і розповіла про його підвищення

Ведуча ТСН на "1+1 Марафон" Соломія Вітвіцька показала нові фото зі своїм бойфрендом, військовим Олексієм Ситайлом.

На сторінці у Facebook ведуча поділилася кадрами, які зробила під час розмови з коханим відеозв’язком. На фото захисник зображений у військовій формі та в касці. Разом з тим Вітвіцька повідомила, що її обранця підвищили у званні:

"Вітаю Олексій Ситайло з іще однією зіркою, - старший лейтенант! Пишаюсь", - підписала фото Соломія.

Коханого Соломії Вітвіцької підвищили у званні / Фото: facebook.com/solomiya.vitvitska

Коханого Соломії Вітвіцької підвищили у званні / Фото: facebook.com/solomiya.vitvitska

Зазначимо, що свій роман з Олексієм Ситайлом Соломія Вітвіцька розсекретила наприкінці лютого цього року. Обранець знаменитості до початку повномасштабного російського вторгнення був головою Середино-Будського суду, Сумська область. Хоч чоловік мав бронь від мобілізації, але пішов добровольцем на службу, щоб захищати країну від російських окупантів.

Як зізнавалася раніше Вітвіцька, зараз її стосунки з коханим перебувають на початковій стадії, тому розлука їм дається нелегко. Втім, ведуча поділилася, що вони часто з коханим спілкуються по відео і побажала здоров’я тій людині, яка вигадала такий спосіб зв’язку.

Нагадаємо, не так давно Соломія Вітвіцька розсекретила, як познайомилася з коханим-військовим та як почалися їхні стосунки.

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