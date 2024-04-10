Соломія Вітвіцька показала рідкісне фото з батьком і здивувала, як проводить із ним час у Житомирі

Ведуча ТСН на "1+1 Марафон" Соломія Вітвіцька вперше за тривалий час показала свого тата.

Знімком із рідною людиною знаменитість поділилася у своєму Instagram. Так, Вітвіцька приїхала до Житомира, зустрілася з батьком та зробила фото. На знімку усміхнена Соломія позувала поруч з татом у літній сукні у квітковий принт.

Ведуча також розповіла, як провела час із батьком. Як зізналась знаменитість, у дитинстві у них була така собі традиція: вони полюбляли складати разом пазли.

Соломія Вітвіцька з рідними / Фото: instagram.com/solomiyavitvitska

Тож, Соломія Вітвіцька вирішила пригадати дитячі часи. Знаменитість разом із батьком знову зайнялася улюбленою справою дитинства та складала пазли.

"Ми з татом часто в дитинстві складали пазли. Згадали ті часи", - поділилася ведуча.

Нагадаємо, раніше Соломія Вітвіцька розсекретила, що більше не самотня. Ведуча дедалі частіше почала розповідати про свого коханого-військового та показувати його у фотоблогу. Нещодавно ж знаменитість поділилася, як спілкується з обранцем на відстані, та розповіла про його нове військове звання.

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