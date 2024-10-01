Соломія Вітвіцька показала щемливі кадри зі служби коханого-воїна й публічно звернулася до нього

Ведуча ТСН та "1+1 Марафон" Соломія Вітвіцька вперше за тривалий час показала свого обранця, військового Олексія Ситайла.

Так, 1 жовтня з нагоди Дня захисників і захисниць України ведуча присвятила коханому допис. Соломія поділилася кадрами, які час від часу їй присилав захисник з передової. Зокрема, як він їде на бойові завдання та нищить окупантів на українських землях.

Коханий Соломії Вітвіцької показав, як минає його служба на фронті

Під публікацією Вітвіцька звернулася до обранця й зворушила словами вдячності за мужність і сміливість захищати її та решту українців. І побажала залишатися здоровим.

"Особливий для усіх українців день - День захисників України. Олексію, ти справжній герой, який стоїть на варті нашого миру, свободи та щасливого майбутнього нашої країни. Дякую за твою мужність, силу та відвагу. Нехай кожен твій день буде наповнений любов’ю, теплом та підтримкою. Бажаю міцного здоров’я. Пишаюся тобою. Дякую кожній і кожному хто нас захищає і завдяки кому ми віримо в краще", - замилувала вітаннями ведуча.

Нагадаємо, зі святом також привітали й інші зірки українського шоубізу. Зокрема, вони висловили свою вдячність і пригадали своїх близьких, які поповнили лави ЗСУ.

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