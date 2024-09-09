Соломія Вітвіцька показала свого похресника – 6-річного сина відомої співачки: "Вже такий дорослий"

Ведуча ТСН та "1+1 Марафон" Соломія Вітвіцька публічно привітала з днем народження похресника Івана, сина співачки Світлани Тарабарової.

Сьогодні, 9 вересня, Івану виповнилося 6 років. З цієї нагоди Світлана з чоловіком Олексієм Бондарем організували для іменинника невелику вечірку у себе вдома. Привітати хлопчика зібралися найрідніші та його юні друзі.

Серед присутніх гостей також була зіркова хрещена. Ведуча у фотоблогу показала підрослого похресника й ніжно привітала його та батьків з важливим днем. А також поділилася, як іменинник з друзями під музичний супровід мами задував свічки на святковому торті, який тримав його тато.

Соломія Вітвіцька на дні народження похресника з родиною Тарабарової / Фото: facebook.com/solomiya.vitvitska

Соломія Вітвіцька на дні народження похресника з родиною Тарабарової / Фото: facebook.com/solomiya.vitvitska

"Іванові уже 6. Не віриться, що ти вже такий дорослий і вже першачок. Пишаємося твоїм добрим серцем і віримо в тебе! І сподіваємося, що нам, твоїм хрещеним мамам, ще довго вдаватиметься ловити тебе для таких теплих світлин і спогадів. Любимо", - замилувала Вітвіцька.

Соломія Вітвіцька на дні народження похресника з родиною Тарабарової / Фото: facebook.com/solomiya.vitvitska

Нагадаємо, нещодавно співачка Камалія замилувала фото з доньками-двійнятами й приголомшила, як швидко вони підросли.

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