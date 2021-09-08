Соломія Вітвіцька показала, як розважалася у Лас-Вегасі із подружками-красунями

Також дівчата відвідали мальовничий каньйон.

Ведуча ТСН Соломія Вітвіцька продовжує відпочивати з подругами в Америці.

Так, дівчата гайнули до Лас-Вегаса та провели там весело час. Відповідними фото зірка каналу 1+1 поділилася на своїй сторінці в Instagram.

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"Дівчачник у Вегасі! У мандрівках з дівчатами завжди своя атмосфера і взаєморозуміння з першої миті. Якісь свої розмови, плітки, взаємопідтримка. Не те що з парубками нецікаво - просто іноді хочеться саме з дівчатами кудись гайнути і веселитися та жартувати", – зазначила телеведуча.

Коли компанія поверталася з Вегаса, заскочила до мальовничого місця – заповідника Ред Рок Каньйон. Дівчата не стрималися та влаштували там ефектний фотосет. Зокрема, Соломія позувала на тлі скель у різних ефектних сукнях.

Соломія Вітвіцька в США / instagram.com/solomiyavitvitska

Соломія Вітвіцька в США / instagram.com/solomiyavitvitska

"На зворотному шляху з Лас-Вегаса ми влаштували дівчачий фотосет у мальовничих скелях red rock canyon. Щоправда, трошки заздрили нині киянам - бо температура була + 46, а на розпеченому камінні відчувалося усі 50", – розповіла зірка.

Соломія Вітвіцька в США / instagram.com/solomiyavitvitska

Соломія Вітвіцька в США / instagram.com/solomiyavitvitska

Нагадаємо, раніше редакція сайту ТСН.ua підготувала добірку фото Соломії Вітвіцької у купальниках. Ведуча полюбляє пляжний відпочинок.

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