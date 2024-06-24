Соломія Вітвіцька показала зіркову куму та як відпочиває з похресником і коханим у Карпатах

Ведуча ТСН та "1+1 Марафон" Соломія Вітвіцька разом з коханим, військовим Олексієм Ситайлом вирушили на відпочинок у Карпатах.

Так, у фотоблогу Соломія поділилася, що під час відпустки вона побачилася з кумою, співачкою Світланою Тарабаровою й її трьома дітьми. Окрім того, до компанії приєдналася співачка Наталка Карпа з донькою. Всі разом друзі організували пікнік просто неба і порозважалися з дітьми. Зокрема, ведуча показалася з похресником Іваном, якого у кадрі ніжно поцілувала, а потім до них приєднався коханий-військовий Соломії.

Соломія Вітвіцька з коханим і похресником Іваном / Фото: instagram.com/solomiyavitvitska

Соломія Вітвіцька з коханим / Фото: instagram.com/solomiyavitvitska

Тим часом діти Світлани й Наталки бавилися між собою й навіть гойдали Соломію на величезній гойдалці, з якої відкривається неймовірний вид на гори. Тим часом Тарабарова жартома зізналася, що подрузі дуже пасує відпочинок з великою кількістю дітей.

Соломія Вітвіцька / Фото: instagram.com/solomiyavitvitska

Соломія Вітвіцька / Фото: instagram.com/solomiyavitvitska

Соломія Вітвіцька / Фото: instagram.com/solomiyavitvitska

Соломія Вітвіцька / Фото: instagram.com/solomiyavitvitska

Вже за декілька днів ведуча показала їхній з обранцем шлях додому. До слова, пара їхала й трималася за руки, милуючись мальовничою природою України.

Соломія Вітвіцька з коханим / Фото: instagram.com/solomiyavitvitska

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Нагадаємо, нещодавно Соломія Вітвіцька показувала романтичну прогулянку з коханим Олексієм вуличками Львову.

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