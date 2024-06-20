Соломія Вітвіцька показалася в обіймах коханого-військового і розкрила, як відпочиває з ним у Львові

Ведуча ТСН та "1+1 Марафон" Соломія Вітвіцька показала, як у Львові відпочиває зі своїм коханим, військовим Олексієм Ситайлом.

У своєму Instagram знаменитість поділилася, що в її обранця нарешті відпустка. Тож, Ситайло приїхав із зони бойових дій на сході України. Ведуча повезла коханого на відпочинок. Соломія Вітвіцька разом з обранцем вирушила до Львова.

"Коли коханого відпустили у відпустку і він приїхав з Донеччини та нарешті одягнув цивільний одяг", - поділилася знаменитість.

Соломія Вітвіцька з коханим / Фото: instagram.com/solomiyavitvitska

Закохані вже встигли прогулятися центральними вулицями Львова. Парочка не лише милувалася мальовничою архітектурою, але й зробила спільні фото. Одним зі знімків Вітвіцька і поділилася. На фото усміхнена знаменитість позує в червоній сукні в горошок в обіймах коханого. Образ ведуча доповнила сонцезахисними окулярами.

Нагадаємо, нещодавно Соломія Вітвіцька святкувала день народження. Ведуча хизувалася, як коханий-військовий вітав її з 44-річчям.

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