Соломія Вітвіцька показалася в обіймах коханого-військового і як на відстані вони Великдень провели

Ведуча розповіла про переживання розлуки з обранцем і привітала його з особливим святом.

Ведуча ТСН на "1+1 Марафон" Соломія Вітвіцька замилувала кадрами зі своїм коханим Олексієм Ситайлом, який нині боронить Україну у складі ЗСУ.

Так, у своєму фотоблогу Соломія поділилася зворушливим фото, на якому зображена в обіймах Олексія. І зазначила, що неабияк сильно переживає їхні часті розлуки, тому побажала всім мобілізованим якнайшвидше возз’єднатися з коханими.

"Зараз так багато коханих в розлуці. Усі повертайтеся якнайшвидше в рідні обійми! Відстань ще більше дає зрозуміти наскільки ми дорогі одне одному", - написала Соломія.

Соломія Вітвіцька з коханим / Фото: instagram.com/solomiyavitvitska

Оскільки Олексій Ситайло нещодавно вирушив на фронт, то, на жаль, Великдень з коханою довелося святкувати на відстані. Зокрема, ведуча опублікувала знімок, як по відеозв'язку спілкується з обранцем і зазначила: "Великдень не поруч".

Соломія Вітвіцька з коханим / Фото: instagram.com/solomiyavitvitska

Також сьогодні, 6 травня, Соломія привітала коханого з важливим святом: "З Днем піхоти! Дякую за службу!".

Соломія Вітвіцька з коханим / Фото: instagram.com/solomiyavitvitska

У коментарях підписники побажали парі сімейного щастя і швидшої зустрічі:

Нехай ваш коханий повернеться до вас

Любов любовна! Так приємно на вас дивитись! Заряджаєте

Нагадаємо, нещодавно ведуча Соломія Вітвіцька зворушила, як проводжала обранця на фронт.

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