Соломія Вітвіцька повідомила про майбутнє поповнення в родині і розчулила реакцією її батька

Ведуча 1+1 Соломія Вітвіцька розповіла про важливе свято в її родині. Тато знаменитості святкує день народження.

Ба більше, у рідної людини ведучої ювілей, йому виповнюється 70 років. Тож, Соломія Вітвіцька приїхала до тата, аби особисто його привітати. Разом із неї на святкуванні були брат Северин та його дружина Емма. Вони потішили батька святковим тортом зі свічками у вигляді цифри 70.

"Ювілей! 70 років – це привід зібратися разом! Це такі цінні моменти!" – поділилася ведуча.

Сім'я Соломії Вітвіцької / Фото: instagram.com/solomiyavitvitska

До речі, Соломія Вітвіцька здивувала, що для її тата вік взагалі не має значення. Рідній людині ведучої це не завадило пострибати на батуті і при цьому чудово почуватися.

"Ви вірите, що цьому парубку – 70? Можу сказати, що у нас із братом точно хороша генетика", - зазначила ведуча.

Тато Соломії Вітвіцької / Фото: instagram.com/solomiyavitvitska

Тата ведучої також привітав Олексій Ситайло – коханий Соломії. Нині він перебуває на фронті, але знайшов хвилинку, аби сказати тестеві теплі слова: "Вітання з фронту".

Коханий Соломії Вітвіцької вітає її тата з ювілеєм / Фото: instagram.com/solomiyavitvitska

Окрім того, Соломія Вітвіцька поділилася й радісною новиною. Виявляється, в їхній сім'ї незабаром буде поповнення. Брат Северин та його дружина Емма чекають на народження дитини. Такий сюрприз вони зробили батькові на ювілей. Тато Вітвіцької просто розчулив своєю реакцією, адже він не зміг стримати емоцій від радісної новини.

"Тато ще не знав, що скоро стане дідусем. Северин з Еммою вирішили саме до ювілею приберегти новини", - розповіла ведуча.

Тато Соломії Вітвіцької з невісткою Еммою / Фото: instagram.com/solomiyavitvitska

Нагадаємо, нещодавно Соломія Вітвіцька ділилася, в яких стосунках перебуває з колишнім чоловіком. Також ведуча розкрила, як Влад Кочатков відреагував на її роман з військовим Олексієм Ситайлом.

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