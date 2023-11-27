Соломія Вітвіцька повідомила, що її ексчоловік демобілізувався, та назвала причини

Ведуча ТСН на "1+1 Марафон" Соломія Вітвіцька, яка нещодавно розсекретила свої доходи, зізналася, що її колишній чоловік Влад Кочатков демобілізувався.

Зокрема, телеведуча назвала причини припинення його служби. За її словами, на це повпливали особисті причини.

"Мій колишній чоловік нещодавно демобілізувався. Наскільки мені відомо, за сімейними обставинами. Від минулого тижня вже не військовий ЗСУ", – розповіла Соломія Вітвіцька oboz.ua.

Сам Влад на своїй сторінці в Instagram також повідомив про цю новину. За його словами, він тривалий період був добровольцем і йому немає про що шкодувати. Однак, додав, що продовжує перебувати на військовому обліку. Тобто будь-якої миті чоловік може повернутися до лав ЗСУ.

Влад Кочатков / Фото: instagram.com/vladkochatkov

"Я більше не мобілізований. Отже, добровільно прийшов – добровільно і йду. Все легально. Півтора року служби за спиною. Ні про що не шкодую. Але і ні за чим сумувати не буду. Хоча все ж таки буду – це за потужними і унікальними людьми, з якими мав справи… На обліку я все ж таки стою. І в разі чого – мене знову заберуть. Таке життя " – зазначив ексчоловік Вітвіцької.

Нагадаємо, нещодавно Соломія Вітвіцька розповіла про своє нове кохання. Також ведуча зізналася, чому в неї немає дітей.

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