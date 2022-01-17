Соломія Вітвіцька приголомшила відео, на якому майстерно катається на лижах

Соломія Вітвіцька приголомшила відео, на якому майстерно катається на лижах

Зірка відпочиває на гірськолижному курорті у Грузії.

Ведуча ТСН Соломія Вітвіцька насолоджується відпочинком у Грузії.

Зокрема, знаменитість катається на лижах у Сванетії. До слова, у своєму Instagram Соломія показала цікаве відео, на якому вона підкорювала гірські схили.

Ведуча майстерно катається на лижах.

"Мій перший спуск за кілька років", - поділилася ведуча.

До речі, під час відпочинку зірка насолоджується просто неймовірними краєвидами. Так, довкола ведучої красуються засніжені гори.

"Траса лише для мене. І такий краєвид довкола, що мене порвало на молекули", - поділилася враженнями Вітвіцька.

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