Соломія Вітвіцька прокоментувала свої вбрання з відвертими декольте та назвала невдалий образ

Крім того, ведуча розповіла, з якими труднощами стикнулася під час відпочинку в Грузії.

Ведуча ТСН Соломія Вітвіцька назвала свій найбільш невдалий образ.

Так, у програмі "Світське життя" телезірка поділилася, що найбільше її критикували за вбрання, в якому вона постала на презентації першого відео переможниці "Голосу країну" Ані Ходорівської.

"Світське життя"

"Начебто в дзеркалі було непогано, але потім, на світлинах: "Вітвіцька вагітна?". Сама сукня була стильною, цікавою, креативною, але коли ти рухаєшся, коли ти не просто стоїш, втягнувши живіт перед дзеркалом, а на вулиці, звісно, що всі оці моменти було гіперболізовано", – поділилася зірка.

"Світське життя"

Крім того, Вітвіцьку нерідко критикують за відверті декольте. Зокрема, у ефірі випуску новин. Зірка зізналася, що полюбляє демонструвати свої пишні принади.

"Правди ніде діти. Я одного разу, до речі, зайшла, прочитала коментарі під випуском ТСН, де в мене була справді досить відверта сукня, баталії просто точилися, хтось писав, що не може зосередитися на новинах, а хтось писав: "Якщо не подобається - перемикайте, а нам все добре", – пригадала Соломія.

"Світське життя"

Також знаменитість, яка нещодавно відпочивала з подругами в Грузії, розповіла, з якими труднощами компанія стикнулася у цій країні, оскільки там доволі суворий карантин.

"Там досі є комендантська година, тобто з 21-ї години не можна перебувати на вулиці взагалі. Одну дівчину з нашої групи навіть оштрафували за те, що вона була без маски на набережній у Батумі. Штраф склав близько 160 грн, але ж просто там все написано грузинською мовою і нічого не зрозуміло, і дуже було прикро, як поліцейські взяли паспорт, щоб перевірити якусь інформацію, а самі тихенько виписали штраф. У вихідні не працюють ресторани там, тобто працюють лише на виніс, у будні можна заходити до приміщення, а у вихідні - лише замовляти додому доставку. Ще, я так розумію, транспорт там якось дивно працює, але ми брали авто в оренду і відповідно проблем з цим не мали", – поділилася ведуча.

Нагадаємо, ексчоловік Соломії Вітвіцької неочікувано привітав її з днем народження. Влад адресував екскоханій багато приємних слів.

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