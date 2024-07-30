Соломія Вітвіцька розчулила, як зустрілася з коханим на Донеччині: "Дорога до лінії зіткнення"

Ведуча 1+1 Соломія Вітвіцька довела до сліз кадрами зустрічі з коханим, військовим Олексієм Ситайлом.

Так, пара тривалий час проводить у розлуці, адже Олексій служить на Курахівському напрямку. Тож зустрічатися вдається дуже рідко, але Соломія вирішила не гаяти часу й поїхала до коханого на передову. Щаслива пара не могла стримати емоцій й одразу почала обійматися, а потім провела трохи вільного часу наодинці.

"Дорога до лінії зіткнення і довгоочікувані обійми. Війна забрала у нас багато, але ми все одно є одне в одного. Почався мій шлях на схід з полювання на квиток до Запоріжжя. Чомусь саме до прифронтових міст розбирають квиточки дуже швидко", – розповіла знаменитість в Instagram.

Соломія Вітвіцька зустрілася з коханим на Донеччині

Ба більше, Вітвіцька приїхала до військових не з порожніми руками. Вона показала автомобіль, який вдалося відремонтувати і привезти їм.

"Звідти ще 2,5-3 години на авто, яке, на щастя, змогла забрати після чергового ремонту. Відвезла хлопцям на передову. Розбита дорога, особливо на дніпропетровському шматку. Багато КПП, але ніщо не змогло мене зупинити. Такий цінний час, проведений разом", – зізналася ведуча.

І наприкінці знаменитість побажала всім якнайшвидшої зустрічі з рідними, які зараз воюють, і перемоги.

"Хай усі захисники та захисниці якнайшвидше повертаються додому з перемогою! Але такі милі ці обійми у прифронтових містах, коли зустрічають чи проводжають військові своїх коханих… Краматорськ – це взагалі місто кохання", – зворушила Соломія.

Нагадаємо, нещодавно Соломія Вітвіцька розповіла про поповнення в родині. Ведуча показала, як її тато відреагував на новину.

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