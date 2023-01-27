Соломія Вітвіцька розповіла, як під час війни ексчоловік допоміг їй

Також у спецпроєкті "Жити далі" ведуча розповіла про брата-військового.

Ведуча 1+1 Соломія Вітвіцька взяла участь у спецпроєкті "Жити далі", в якому розповіла про брата-військового, про допомогу від ексчоловіка Влада Кочаткова, та про те, як важливо підтримувати тих, хто повертається з війни у мирне життя.

Як поділилася Вітвіцька, її брат Северин та його дружина Емма разом служать у повітряних військах. Брат ведучої несе бойове чергування на передових позиціях, в гарячих точках.

Брат Соломії Вітвіцької з дружиною / Фото: пресслужба каналу "1+1"

"Зараз я навчилася до цього якось по-іншому ставитися. Пам'ятаю, у мене в 2014-му році був важкий психологічний стан. Я була куратором соціального проєкту "Переможці", де більше спілкувалась із пораненими ветеранами. Точно знаю, що ми зіштовхнемось з тим, що бійці, котрі приходитимуть в мирне життя, будуть казати, що там все зрозуміло, а тут все не так. Напевно, нам, цивільним, треба бути до цього готовими", – поділилася Вітвіцька.

Соломія Вітвіцька з братом Северином та його дружиною / Фото: пресслужба каналу "1+1"

Телеведуча каже, що її брат Северин – сильна і життєрадісна людина, "душа компанії", тож сам багатьом побратимам часто допомагає подолати якісь психологічні труднощі.

Соломія поділилася, що на початку березня дружина брата Емма, перебуваючи у Краматорську, потрапила під ракетний обстріл – тоді ворог поцілив у військову частину, згоріли всі речі, документи. Жінка дивом вціліла і зі своїми побратимами, на щастя, дісталася Вінниці. Тоді на допомогу з евакуацією терміново прийшов колишній чоловік Вітвіцької Влад Кочатков. Довіз Емму до Луцька, де їх зустрів Северин.

Соломія Вітвіцька з ексчоловіком Владом / Фото: пресслужба каналу "1+1"

Адаптуватися військовим, які пройшли через страшні випробування війни, у першу чергу може допомогти сім'я. Головне пам'ятати – людина, яка повертається у мирне життя, вже інша. І ніколи не буде такою, як була до цього. У неї з'являються нові побутові звички, манера поведінки, вона по-іншому реагує на якісь побутові речі.

Психологи радять дотримуватись базових правил поводження з людьми, які повертаються з фронту:

Про всі свої дії щодо ветерана, попереджайте його

Не нав'язуватись ні з розмовою, ні з допомогою

Бути уважним до критичних станів

Підтримувати віру в себе

Уникати прямих конфліктів, особливо емоційних

Ключова порада для ветеранів – не забувати про себе, шукати моменти позитиву, шукати речі у мирному житті, які заспокоюють, надихають, які викликають інтерес.

Читайте також: