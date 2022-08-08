Соломія Вітвіцька розповіла, як з Горбуновим допомагає маленьким пацієнтам "Охматдиту"

Від початку повномасштабної війни телеведуча загальнонаціонального марафону Єдині новини та 1+1, волонтерка Соломія Вітвіцька підтримує маленьких пацієнтів лікарні "Охматдит".

Зокрема, знаменитість від кінця березня щоп'ятниці організовує концерти для дітей, які дозволяють їм на короткий час відволіктися від війни. Соломія запрошує відомих артистів, які граються з дітками та виступають для них.

Фото: Татьяна Бундзило

Та це не все. Нині лікарня потребує коштів. Тож Соломія Вітвіцька разом зі своїм колегою, ведучим 1+1 Юрієм Горбуновим, стала співзасновником благодійного фонду, який збиратиме для "Охматдиту" гроші, про це йдеться у сюжеті ТСН у рамках телемарафону.

Завдяки благодійному фонду Вітвіцька та Горбунов хочуть привернути увагу суспільства до дітей.

Фото: Татьяна Бундзило

"Головна задача - привернути увагу до діток, до "Охматдиту", до проблем. І це дуже мотивує. Лікарня потребувала фонду, уже відкрили рахунки, працюємо. На сайті можна сканувати QR-код або подивитись рахунок, і взагалі ми хотіли, щоб більше людей дізналися, як живе лікарня під час війни", - зазначила Вітвіцька.

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