Соломія Вітвіцька розсекретила, як ексчоловік відреагував на її нові стосунки з військовим

Знаменитість висловилася про стосунки з колишнім після розлучення.

Ведуча ТСН та "1+1 Марафон" Соломія Вітвіцька розсекретила, як ексчоловік Влад Кочатков відреагував на її стосунки з військовим Олексієм Ситайлом.

Так, знаменитість похизувалася приємним сюрпризом від коханого. Обранець замовив для Соломії Вітвіцької розкішний букет, який їй доставив кур'єр. Ведуча в Instagram-stories похизувалася квітами.

Колишній чоловік знаменитості відреагував на допис. Влад Кочатков зазначив, що неабияк тішиться, що у Соломії Вітвіцької все чудово в особистому житті.

"Як же це круто! Я дуже радий за тебе", - написав Вітвіцькій Влад Кочатков.

Соломія Вітвіцька / Фото: instagram.com/solomiyavitvitska

Ведуча зазначила, що вони з колишнім чоловіком мирно розлучилися і підтримують приятельські стосунки. Знаменитість поділилася, що неабияк тішиться тому, що після розлучення може порадіти досягненням у житті колишнього, а він – її.

"Так приємно усвідомлювати, наскільки ми з Владом Кочатковим мудро і цивілізовано розійшлися і радіємо одне за одного", - поділилася ведуча.

Листування Соломії Вітвіцької з колишнім чоловіком / Фото: instagram.com/solomiyavitvitska

Нагадаємо, нещодавно Соломія Вітвіцька провела коханого на фронт. Ведуча також зізналась, на якому напрямку служить її обранець.

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