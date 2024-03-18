Соломія Вітвіцька розсекретила, як познайомилася з коханим-військовим та як почалися їхні стосунки

Ведуча ТСН на "1+1 Марафон" Соломія Вітвіцька стала героїнею нового випуску шоу "Пісня мого життя", що виходить щонеділі на телеканалі "1+1 Україна".

На проєкті знаменитість відверто розповіла про стосунки зі своїм коханим-військовим Олексієм Ситайлом. До повномасштабної війни пара була знайомою. Вони декілька разів бачилися на святах їхніх спільних друзів. Щоправда, до початку повномасштабної війни Соломія та Олексій взагалі не спілкувалися.

Коли почалося російське вторгнення, Ситайло пішов захищати країну від окупантів, а Вітвіцька зайнялася волонтерством. Чоловік звертався до ведучої за допомогою, коли його підрозділу потрібні були якісь речі. Між парочкою зав'язалося тепле спілкування, яке згодом переросло в кохання.

Соломія Вітвіцька з новим коханим / Фото: instagram.com/solomiyavitvitska

"Моє серце не вільне, обранця звати Олексій, він служить в ЗСУ. Саме це нас і звело, тому що до повномасштабної війни ми бачились, можливо, двічі на днях народженнях спільних друзів, але не спілкувалися. Коли його підрозділу були потрібні генератори, ще якісь речі, він до мене звернувся, як до волонтерки. Я багатьом військовим допомагаю і допомагала, постійно перебуваю на зв'язку, бо весь час виникають нові запити. Коли Олексій поїхав на Бахмутський напрямок, то я його підрозділу та іншим привозила допомогу", - поділилася Вітвіцька.

Ведуча розповіла, що нині вони з коханим рідко бачаться та спілкуються через відеозв'язок. Утім, взимку вони разом їздили на відпочинок на захід України. Щоправда, це була більше не відпустка, а оздоровлення. Коханий Вітвіцької перебував на лікуванні, а медики радили йому термальні води. Так закохані й поїхали на Закарпаття.

Соломія Вітвіцька з коханим / Фото: instagram.com/solomiyavitvitska

"У нього було дві важкі контузії, коли він повернувся на ротацію, то проходив лікування. За рішенням ВЛК (військово-лікарська комісія) – відпустка. Лікарі рекомендували термальні води, ми обрали Закарпаття. У нас була просто можливість побути разом. І я зараз розумію багатьох українок – дуже складно жити на відстані, особливо коли все ще в такому цукерково-квітковому періоді. Дуже чекаю на нього з перемогою додому і сподіваюсь, що вона якнайшвидше буде", - зізналась ведуча.

Дивіться "Пісню мого життя" щонеділі о 21:00 на телеканалі "1+1 Україна".

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