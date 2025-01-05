Соломія Вітвіцька стала хрещеною мамою і показала чуттєві фото з таїнства

Ведуча 1+1 Соломія Вітвіцька поділилася зворушливою новиною, що стала хрещеною мамою.

У своєму Instagram знаменитість розповіла, що похрестила донечку рідного брата Северина та його дружини Емми. Обряд хрещення відбувся ще 2024 року, однак зараз ведуча поділилася ще більшою кількістю фото.

Соломія Вітвіцька стала хрещеною мамою / Фото: instagram.com/solomiyavitvitska

Северин та його дружина Емма обрали для донечки одну пару хрещених батьків. Маленьку крихітку батьки одягнули в білий костюм з вишитими колосками та доповнили образ пов'язкою на голові. Соломія Вітвіцька теж обрала світле вбрання. Знаменитість одягнула спідницю та сорочку блакитного кольору з вишитими колосками на рукавах.

Соломія Вітвіцька стала хрещеною мамою / Фото: instagram.com/solomiyavitvitska

"Найважливіші моменти. Хрещення донечки", - прокоментували батьки дівчинки обряд хрещення.

Соломія Вітвіцька стала хрещеною мамою / Фото: instagram.com/solomiyavitvitska

Соломія Вітвіцька стала хрещеною мамою / Фото: instagram.com/solomiyavitvitska

Нагадаємо, нещодавно блогерка Юлія Верба похрестила донечку у Львові. Знаменитість показувала зворушливі фото, як минув обряд хрещення.

Читайте також: