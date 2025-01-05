Соломія Вітвіцька стала хрещеною мамою і показала чуттєві фото з таїнства

Знаменитість похрестила донечку рідного брата.
Ведуча 1+1 Соломія Вітвіцька поділилася зворушливою новиною, що стала хрещеною мамою.
У своєму Instagram знаменитість розповіла, що похрестила донечку рідного брата Северина та його дружини Емми. Обряд хрещення відбувся ще 2024 року, однак зараз ведуча поділилася ще більшою кількістю фото.
Северин та його дружина Емма обрали для донечки одну пару хрещених батьків. Маленьку крихітку батьки одягнули в білий костюм з вишитими колосками та доповнили образ пов'язкою на голові. Соломія Вітвіцька теж обрала світле вбрання. Знаменитість одягнула спідницю та сорочку блакитного кольору з вишитими колосками на рукавах.
"Найважливіші моменти. Хрещення донечки", - прокоментували батьки дівчинки обряд хрещення.
Нагадаємо, нещодавно блогерка Юлія Верба похрестила донечку у Львові. Знаменитість показувала зворушливі фото, як минув обряд хрещення.
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