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Соломія Вітвіцька та Світлана Тарабарова заколядували та замилували фанів

Соломія Вітвіцька та Світлана Тарабарова заколядували та замилували фанів

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Соломія Вітвіцька та Світлана Тарабарова заколядували та замилували фанів

Соломія Вітвіцька та Світлана Тарабарова / instagram.com/solomiyavitvitska

Зіркові куми разом святкували Святвечір.

Зіркові куми Соломія Вітвіцька та Світлана Тарабарова разом святкували Святвечір.

Ведуча каналу "1+1" прийшла в гості до свого похресника, первістка співачки, Івана. Після вечері знаменитості вирішили заколядувати. Вітвіцька і Тарабарова виконали колядку "Нова радість стала" та запостили відео в Instagram.

"Христос народився! Славімо його!" – написала виконавиця.

У відповідь юзери висловили написали компліменти у коментарях.

  • Дуже гарна коляда
  • Гарно заспівали
  • Слова "Нової радості" на музику "Доброго вечора". Чудовий ремікс. Зі святом вас
  • Дуже мило співаєте
  • Які красиві
  • Молодці

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