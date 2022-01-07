Соломія Вітвіцька та Світлана Тарабарова заколядували та замилували фанів

Зіркові куми разом святкували Святвечір.
Зіркові куми Соломія Вітвіцька та Світлана Тарабарова разом святкували Святвечір.
Ведуча каналу "1+1" прийшла в гості до свого похресника, первістка співачки, Івана. Після вечері знаменитості вирішили заколядувати. Вітвіцька і Тарабарова виконали колядку "Нова радість стала" та запостили відео в Instagram.
"Христос народився! Славімо його!" – написала виконавиця.
У відповідь юзери висловили написали компліменти у коментарях.
- Дуже гарна коляда
- Гарно заспівали
- Слова "Нової радості" на музику "Доброго вечора". Чудовий ремікс. Зі святом вас
- Дуже мило співаєте
- Які красиві
- Молодці
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