Соломія Вітвіцька у червоній сукні показала, як гуляла Каліфорнією

Знаменитість гайнула до Санта-Моніки.

Ведуча ТСН Соломія Вітвіцька, яка нещодавно показала, як розважалася у Лас-Вегасі із подружками-красунями, й далі продовжує свою відпустку в Америці.

Тепер же знаменитість гайнула зі своїми подругами до Санта-Моніки та прогулялася містом. Відповідними фото зірка каналу 1+1 поділилася на своїй сторінці в Instagram. На світлинах усміхнена ведуча позує перед камерою в червоній сукні з квітчастим принтом. Свою струнку талію вона підкреслила поясом. Волосся Соломія розпустила.

Соломія Вітвіцька в Санта-Моніці / instagram.com/solomiyavitvitska

А позаду знаменитості на знімках відкривається напрочуд гарний краєвид. Небо неймовірного кольору. Таке відчуття, ніби хтось пофарбував пензлем та аквареллю.

Соломія Вітвіцька в США / instagram.com/solomiyavitvitska

Та й ведуча неабияк задоволена своїм відпочинком, адже на кожній світлині вона позує з усмішкою. Фани це також запримітили:

Ти тут дуже щаслива, я відчуваю це навіть через екран.

Ви просто випромінюєте щастя!

Неймовірно гарна!

Нагадаємо, раніше редакція сайту ТСН.ua підготувала добірку фото Соломії Вітвіцької у купальниках. Ведуча полюбляє пляжний відпочинок.

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