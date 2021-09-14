Соломія Вітвіцька у червоній сукні показала, як гуляла Каліфорнією

Знаменитість гайнула до Санта-Моніки.
Ведуча ТСН Соломія Вітвіцька, яка нещодавно показала, як розважалася у Лас-Вегасі із подружками-красунями, й далі продовжує свою відпустку в Америці.
Тепер же знаменитість гайнула зі своїми подругами до Санта-Моніки та прогулялася містом. Відповідними фото зірка каналу 1+1 поділилася на своїй сторінці в Instagram. На світлинах усміхнена ведуча позує перед камерою в червоній сукні з квітчастим принтом. Свою струнку талію вона підкреслила поясом. Волосся Соломія розпустила.
А позаду знаменитості на знімках відкривається напрочуд гарний краєвид. Небо неймовірного кольору. Таке відчуття, ніби хтось пофарбував пензлем та аквареллю.
Та й ведуча неабияк задоволена своїм відпочинком, адже на кожній світлині вона позує з усмішкою. Фани це також запримітили:
- Ти тут дуже щаслива, я відчуваю це навіть через екран.
- Ви просто випромінюєте щастя!
- Неймовірно гарна!
Нагадаємо, раніше редакція сайту ТСН.ua підготувала добірку фото Соломії Вітвіцької у купальниках. Ведуча полюбляє пляжний відпочинок.