Соломія Вітвіцька у купальнику: пляжні фото телеведучої

Ведуча полюбляє пляжний відпочинок.

Зірка каналу "1+1" Соломія Вітвіцька затята мандрівниця.

Ведуча побувала у різних країнах та відвідала чимало курортів. Відвертими світлинами у бікіні знаменитість зазвичай не ділиться зі своїми фоловерами в Instagram, втім, інколи все ж тішить шанувальників пляжними світлинами у купальнику.

Редакція сайту ТСН.ua пропонує переглянути добірку фото телеведучої з відпусток.

Соломія Вітвіцька у купальнику / instagram.com/solomiyavitvitska

Соломія Вітвіцька у купальнику / instagram.com/solomiyavitvitska

Соломія має неймовірно жіночну фігуру.

instagram.com/solomiyavitvitska

Соломія Вітвіцька у купальнику / instagram.com/solomiyavitvitska

Зірка часто розповідала, що одне з найпоширеніших запитань від її підписників фотоблогу – розмір грудей.

Соломія Вітвіцька у купальнику / instagram.com/solomiyavitvitska

Соломія Вітвіцька у купальнику / instagram.com/solomiyavitvitska

Останні 5 країн, де побувала Вітвіцька – США, Грузія, Коста-Рика, Італія та Німеччина. Зірка також обожнює відпочивати в Україні.

Соломія Вітвіцька у купальнику / instagram.com/solomiyavitvitska

Соломія Вітвіцька у купальнику / instagram.com/solomiyavitvitska

У коментарях юзери тішать Соломію компліментами. Вони пишуть, що ведуча – взірець жіночої краси.

Як завжди на висоті

Красуня

Яка ж ти гарна

Ідеальна фігура

instagram.com/solomiyavitvitska

Соломія Вітвіцька у купальнику / instagram.com/solomiyavitvitska

Нагадаємо, днями редакція сайту ТСН.ua підготувала добірку гарячих фото дружини Дмитра Гордона. Олеся Бацман має розкішну фігуру.

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