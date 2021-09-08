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Соломія Вітвіцька у купальнику: пляжні фото телеведучої

Соломія Вітвіцька у купальнику: пляжні фото телеведучої

Соломія Вітвіцька у купальнику / instagram.com/solomiyavitvitska

Ведуча полюбляє пляжний відпочинок.

Зірка каналу "1+1" Соломія Вітвіцька затята мандрівниця.

Ведуча побувала у різних країнах та відвідала чимало курортів. Відвертими світлинами у бікіні знаменитість зазвичай не ділиться зі своїми фоловерами в Instagram, втім, інколи все ж тішить шанувальників пляжними світлинами у купальнику.

Редакція сайту ТСН.ua пропонує переглянути добірку фото телеведучої з відпусток.

Соломія Вітвіцька у купальнику / © instagram.com/solomiyavitvitska
Соломія Вітвіцька у купальнику / instagram.com/solomiyavitvitska
Соломія Вітвіцька у купальнику / © instagram.com/solomiyavitvitska
Соломія Вітвіцька у купальнику / instagram.com/solomiyavitvitska

Соломія має неймовірно жіночну фігуру.

© instagram.com/solomiyavitvitska
instagram.com/solomiyavitvitska
Соломія Вітвіцька у купальнику / © instagram.com/solomiyavitvitska
Соломія Вітвіцька у купальнику / instagram.com/solomiyavitvitska

Зірка часто розповідала, що одне з найпоширеніших запитань від її підписників фотоблогу – розмір грудей.

Соломія Вітвіцька у купальнику / © instagram.com/solomiyavitvitska
Соломія Вітвіцька у купальнику / instagram.com/solomiyavitvitska
Соломія Вітвіцька у купальнику / © instagram.com/solomiyavitvitska
Соломія Вітвіцька у купальнику / instagram.com/solomiyavitvitska

Останні 5 країн, де побувала Вітвіцька – США, Грузія, Коста-Рика, Італія та Німеччина. Зірка також обожнює відпочивати в Україні.

Соломія Вітвіцька у купальнику / © instagram.com/solomiyavitvitska
Соломія Вітвіцька у купальнику / instagram.com/solomiyavitvitska
Соломія Вітвіцька у купальнику / © instagram.com/solomiyavitvitska
Соломія Вітвіцька у купальнику / instagram.com/solomiyavitvitska

У коментарях юзери тішать Соломію компліментами. Вони пишуть, що ведуча – взірець жіночої краси.

  • Як завжди на висоті
  • Красуня
  • Яка ж ти гарна
  • Ідеальна фігура
© instagram.com/solomiyavitvitska
instagram.com/solomiyavitvitska
Соломія Вітвіцька у купальнику / © instagram.com/solomiyavitvitska
Соломія Вітвіцька у купальнику / instagram.com/solomiyavitvitska

Нагадаємо, днями редакція сайту ТСН.ua підготувала добірку гарячих фото дружини Дмитра Гордона. Олеся Бацман має розкішну фігуру.

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