Соломія Вітвіцька у купальнику: пляжні фото телеведучої

Ведуча полюбляє пляжний відпочинок.
Зірка каналу "1+1" Соломія Вітвіцька затята мандрівниця.
Ведуча побувала у різних країнах та відвідала чимало курортів. Відвертими світлинами у бікіні знаменитість зазвичай не ділиться зі своїми фоловерами в Instagram, втім, інколи все ж тішить шанувальників пляжними світлинами у купальнику.
Редакція сайту ТСН.ua пропонує переглянути добірку фото телеведучої з відпусток.
Соломія має неймовірно жіночну фігуру.
Зірка часто розповідала, що одне з найпоширеніших запитань від її підписників фотоблогу – розмір грудей.
Останні 5 країн, де побувала Вітвіцька – США, Грузія, Коста-Рика, Італія та Німеччина. Зірка також обожнює відпочивати в Україні.
У коментарях юзери тішать Соломію компліментами. Вони пишуть, що ведуча – взірець жіночої краси.
- Як завжди на висоті
- Красуня
- Яка ж ти гарна
- Ідеальна фігура
Нагадаємо, днями редакція сайту ТСН.ua підготувала добірку гарячих фото дружини Дмитра Гордона. Олеся Бацман має розкішну фігуру.