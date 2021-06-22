Соломія Вітвіцька у легкій блузі зачарувала ніжним фотосетом у маковому полі

Ведуча відпочила на Одещині.
Ведуча ТСН Соломія Вітвіцька разом з подругами вихідними поїхала на море до Затоки, що на Одещині.
Під час мандрівки компанія випадково натрапила на розкішне поле з маками та влаштувала імпровізовану фотосесію. Телезірка у білій легкій блузі замріяно попозувала серед квітів на тлі заходу сонця. Світлинами Соломія поділилася на своїй сторінці в Instagram.
"Одещина. Маки. Захід сонця. Таня Бундзило не змогла проїхати повз поле всіяне червоними квітками. Під час фотосесії постраждала красива блуза. Хтось знає як боротися з плямами від квіткового пилку?" – написала зірка.
У коментарях фоловери засипали кумирку компліментами.
- Ой, ти тут на лісову мавку схожа
- Казкова
- Прекрасно
- Фото супер! Соля, ви як завжди чудова!
Нагадаємо, раніше Соломія Вітвіцька прокоментувала свої вбрання з відвертими декольте та назвала невдалий образ. Крім того, ведуча розповіла, з якими труднощами стикнулася під час відпочинку в Грузії.