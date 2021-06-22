Соломія Вітвіцька у легкій блузі зачарувала ніжним фотосетом у маковому полі

Ведуча відпочила на Одещині.

Ведуча ТСН Соломія Вітвіцька разом з подругами вихідними поїхала на море до Затоки, що на Одещині.

Під час мандрівки компанія випадково натрапила на розкішне поле з маками та влаштувала імпровізовану фотосесію. Телезірка у білій легкій блузі замріяно попозувала серед квітів на тлі заходу сонця. Світлинами Соломія поділилася на своїй сторінці в Instagram.

instagram.com/solomiyavitvitska

instagram.com/solomiyavitvitska

"Одещина. Маки. Захід сонця. Таня Бундзило не змогла проїхати повз поле всіяне червоними квітками. Під час фотосесії постраждала красива блуза. Хтось знає як боротися з плямами від квіткового пилку?" – написала зірка.

instagram.com/solomiyavitvitska

У коментарях фоловери засипали кумирку компліментами.

Ой, ти тут на лісову мавку схожа

Казкова

Прекрасно

Фото супер! Соля, ви як завжди чудова!

Нагадаємо, раніше Соломія Вітвіцька прокоментувала свої вбрання з відвертими декольте та назвала невдалий образ. Крім того, ведуча розповіла, з якими труднощами стикнулася під час відпочинку в Грузії.

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