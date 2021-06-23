Також ведуча розповіла про своє ставлення до Кузьми Скрябіна і Опри Вінфрі.

Ведуча проєкту "Вражаючі історії ТСН" Соломія Вітвіцька відповіла, що наштовхнуло її розповісти про розлучення з чоловіком.

Так, зірка стала героїнею нового інтерв'ю PRO:WIDER. У розмові зі співаком Владом Дарвіним знаменитість пригадала, що саме він був одним з перших людей, кому ведуча зізналася, що розлучилася з Владом Кочатковим.

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Також Соломія відповіла, чи думала про те, аби приховати від громадськості своє розлучення. Так, зірка зазначила, що це не мало б сенсу, оскільки її фоловери вже почали звертати увагу на сімейні стосунки з ексом та запитувати про Влада. Телезірка наважилася розповісти прихильникам напередодні Дня закоханих.

"Це наближався День закоханих і у мене купа запитів на інтерв'ю про другу половинку. Я почала відмовляти, пресслужба не могла зрозуміти, чому, я ж завжди залюбки про це розповідала. Якось воно стало зрозуміло, що потрібно вже говорити, тому що вже минуло на той момент пів року, як ми вже роз'їхалися", – поділилася вона.

Вітвіцька зазначила, що вдячна за підтримку колишнього, а також за все те, що вони пережили: "Було багато гарних, феєричних моментів, красивих подорожей, класних зустрічей".

Крім того, телезірка відповіла, чи готова до нових стосунків.

"Я думаю, що точно скажу, коли мене зустріне чоловік, з яким я щось відчую, якась іскра промайне. Думаю, що вже достатньо часу минуло відтоді, як ми роз'їхалися, і усвідомлення та прийняття самої ситуації, яка змінилася, вже минуло. Якщо так складеться, то звісно, бо я вірю в кохання, в родину, для мене це, здається, найважливіше, що взагалі є в житті в будь яких людей. Це номер один в моєму рейтингу", – зізналася ведуча.

Наразі найзаповітніша мрія Соломії – міцна та затишна сім'я.

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У своєму інтерв'ю Соломія також згадала Кузьму Скрябіна. Зірка зізналася, що він був найкращим співведучим.

"У мене дуже гармонійно виходить вести грандіозні заходи з дуже веселими співведучими. Коли мене запитують, хто був для мене найкращим співведучим - я завжди згадую Кузьму, бо з ним було дуже комфортно. Це був такий хлопець, з яким ти почуваєшся королевою. Він на себе брав, можливо, навіть негативну сторону, багато речей перекладав в гумор, але завжди свою співведучу, принаймні мені так здається, він звеличував так, що ти почувалася принцесою. У Кузьми дуже органічно це виходило. Я завжди згадую його з великим теплом і кажу, що це один з моїх улюблених співведучих", – поділилася Вітвіцька.

Соломія зізналася Дарвіну, що її дуже надихає особистість Опри Вінфрі. На думку телеведучої - вона вдалий приклад того, як успішність можна реалізувати в соціально важливі теми. А "брилою" українського телебачення Соломія вважає Аллу Мазур, і з теплотою згадує момент, коли в серпні 2011 року на одній сцені з нею представляла новий проєкт - ТСН.Особливе.

Нагадаємо, нещодавно ексчоловік Соломії Вітвіцької неочікувано привітав її з днем народження. Влад адресував екскоханій багато приємних слів.

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