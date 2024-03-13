Соломія Вітвіцька відреагувала на чутки, що почала зустрічатися з одруженим чоловіком

Ведуча розставила крапки над "і" у цьому питанні.

Ведуча ТСН на "1+1 Марафон" Соломія Вітвіцька, яка декілька тижнів тому розсекретила свого нового коханого, прокоментувала чутки навколо їхнього роману.

Зокрема, злі язики подейкували, що мовляв Вітвіцька та її новий обранець, військовий Олексій Ситайло почали зустрічатися, коли чоловік ще був офіційно одружений.

За словами ведучої, до неї такі чутки не доходили. Також вона зазначила, що на момент їхнього роману вони обидвоє були вільними:

"Ми були обидва розлучені", - коротко прокоментувала Вітвіцька "Люкс ФМ".

Також ведуча зізналася, що з колишньою дружиною свого коханого не спілкується. Проте Вітвіцька не приховує, що у дружніх стосунках залишилася з ексчоловіком Владом Кочатковим, який щойно Соломія запостила фото з новим обранцем, одразу привітав колишню дружину і побажав їй щастя.

Соломія Вітвіцька з новим коханим / Фото: instagram.com/solomiyavitvitska

За словами Вітвіцької, її нинішній коханий до колишнього чоловіка Соломію не ревнує:

"Та ні. Все добре. Ти або довіряєш людині, або не довіряєш. А якісь ревнощі.. Мені здається, якщо ти в собі сумніваєшся... А в мене обранець такий, впевнений у собі чоловік", - пояснила Вітвіцька.

Зазначимо, що коханий Соломії Вітвіцької Олексій Ситайло був одружений і від попередніх стосунків має сина.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що обранець Соломії Вітвіцької до початку повномасштабного російського вторгнення був головою Середино-Будського суду, Сумська область. Днями коханий ведучої поділився, як добровольцем пішов на війну та як минає його служба в лавах ЗСУ.

Читайте також: