Соломія Вітвіцька, Влад Яма, Ірина Ванникова та Руслана Писанка зустрілись з дітьми зі Сходу

Напередодні Дня захисника України діти зі Сходу завітали у гості до ведучих ТСН та "Твого дня".

Підлітки з молодіжного центру "ПросторОК" – учні гімназії, ліцею, вищого професійного училища з маленького містечка Покровське Дніпропетровської області завітали у гості на екскурсію до каналу 1+1.

Ведучі 1+1 зустрілись з дітьми зі Сходу / пресслужба каналу "1+1"

Це була велика дитяча мрія – побувати на телебаченні та побачити на власні очі, як створюються найрейтинговіші програми та новини. А ще діти особисто хотіли познайомитися з тими, кого бачать щодня з екранів своїх телевізорів – телеведучими ТСН, "Сніданку з 1+1", "Твого дня", "Танців з зірками", "Маскараду", "Світу навиворіт", "Голосу".

Діти завітали напередодні Дня захисників і захисниць України.

Ведучі 1+1 зустрілись з дітьми зі Сходу / пресслужба каналу "1+1"

Дехто з цих підлітків мріє у майбутньому працювати саме на телебаченні, тому подорож до Києва на канал 1+1 – це один маленький крок до заповітної мрії. А ще, звичайно, почути поради та життєві настанови від популярних телеведучих про секрети успіху.

Ведучі 1+1 зустрілись з дітьми зі Сходу / пресслужба каналу "1+1"

"До нас на канал звернулася лідерка молодіжного центру "ПросторОК" Вікторія Вялих, яка торік ініціювала створення цього простору у їхньому містечку, і розповіла, що молодь любить дивитись 1+1. Тому ми залюбки запросили їх до нас у гості. Дітям важливо дати підтримку, допомогти зорієнтуватись на шляху дорослішання, показати орієнтири", - сказала Ірина Ванникова.

Одразу після закінчення ефіру денного шоу "Твій день" діти зайшли до студії та поспілкувалися з Владом Ямою, Русланою Писанкою та Іриною Ванниковою.

Ведучі 1+1 зустрілись з дітьми зі Сходу / пресслужба каналу "1+1"

А у студії ТСН дітей зустріла Соломія Вітвіцька, яка розповіла свою історію успіху – від звичайної журналістки до популярної ведучої.

Ведучі 1+1 зустрілись з дітьми зі Сходу / пресслужба каналу "1+1"

"Мені цікаво було на власні очі побачити, як все влаштовано у головній студії новин України, тому що намагаюся слідкувати за подіями, які відбуваються в Україні та світі. Мої улюблені ведучі новин Алла Мазур, Наталія Мосейчук, Лідія Таран, Соломія Вітвіцька. Також люблю дивитися "Сніданок з 1+1", розважальні програми. З вибором своєї майбутньої професії ще не визначилась, тому хотіла побачити, що значить бути телевізійним журналістом", - розповіла 16-річна Ірина Коломоєць.

Ведучі 1+1 зустрілись з дітьми зі Сходу / пресслужба каналу "1+1"

"У мене було велике бажання приїхати на канал 1+1, бо мрію через декілька років працювати саме тут. Я знаю багато ведучих, але мені найбільше подобаються Лідія Таран, Марічка Падалко, Наталя Мосейчук, Діма Комаров, Влад Яма. Люблю дивитися серіали, створенні студією 1+1, а саме "Школа". Мені подобаються сюжети "Вражаючи історії ТСН" і "Світ навиворіт". Хочу стати журналісткою!", - каже 12-річна Валерія Швець.

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