Соломія Вітвіцька вперше після розлучення розповіла про нове кохання і чому в неї нема дітей

Ведуча ТСН на "1+1 Марафон" Соломія Вітвіцька вперше після розлучення з попереднім чоловіком Владом Кочатковим зізналася, що не самотня.

Ведуча поділилася особистим під час розмови зі Славою Дьоміним у програмі "Слава+". Вітвіцька розповіла, чи було в її житті справжнє велике кохання, та чи закохана вона зараз. Ведуча вважає, що кожна закоханість, і кожні стосунки абсолютно різні та не схожі між собою.

"Силу кохання неможливо виміряти, усе відбувається по різному: різний вік, різний час, різний досвід, різні відчуття. Не можна порівнювати закоханість у дитячому садочку, у 20 років в університеті, й у 40 років. Зараз, наприклад, ти вже усвідомлено будеш закоханий, усвідомлено підходити до проблем з більш холодним розумом і так далі. Зараз я закохана", – відверто розповіла Вітвіцька.

Соломія Вітвіцька та Влад Кочатков були разом протягом 8 років, і розлучилися 2021-го / Фото: instagram.com/solomiyavitvitska

Також ведуча чесно відповіла, чому в неї ще немає дітей. За словами Вітвіцької, просто "так склалося": "Не знаю, так сталося просто. По здоров'ю жодних особливо проблем немає", - сказала Соломія.

Також ведуча зізналася, що в неї нема якоїсь вікової межі, до якої вона б хотіла народити: "Я не з тих, хто буде народжувати для себе. Я все ж таки вважаю, що треба у великому коханні і все таки має бути пара, двоє людей, які вирішують завести дитину", - зазначила Вітвіцька.

Соломія Вітвіцька

Також ведуча зізналася, що вона не виключає, що в майбутньому може всиновити дитину, але розуміючи всю відповідальність, зазначила, що підійде до цього питання виважено.

Читайте також: