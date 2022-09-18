Соломія Вітвіцька вперше від початку війни поїхала з України та пояснила чому

Весь час повномасштабної війни телеведуча загальнонаціонального марафону Єдині новини та 1+1, волонтерка Соломія Вітвіцька перебувала в Україні.

Ведуча 1+1 Соломія Вітвіцька вперше від початку повномасштабного вторгнення Росії поїхала з України.

Як у своєму Instagram зізналась знаменитість, це робоча поїздка. Зокрема, Вітвіцька прибула до польського міста Гданськ, аби провести благодійний проєкт "Українська пісня".

"Мій перший виїзд за ці пів року повномасштабного вторгнення Росії в Україну за кордон. Тобто я вперше виїхала з України до Польщі, бо саме сьогодні в Гданську вестиму дуже крутий благодійний проєкт "Українська пісня", - поділилася Соломія.

Соломія Вітвіцька у Гданську / Фото: instagram.com/solomiyavitvitska

Телеведуча зізналась, що вона сумувала за подорожами. Тож до початку благодійного проєкту Соломія пішла гуляти вулицями Гданська, аби насолодитися місцевими краєвидами.

Соломія Вітвіцька у Гданську / Фото: instagram.com/solomiyavitvitska

"Сумувала, до речі, за подорожами, дуже сумувала за цим відчуттям мандрів", - поділилася знаменитість.

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