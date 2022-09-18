Соломія Вітвіцька вперше від початку війни поїхала з України та пояснила чому

Весь час повномасштабної війни телеведуча загальнонаціонального марафону Єдині новини та 1+1, волонтерка Соломія Вітвіцька перебувала в Україні.
Ведуча 1+1 Соломія Вітвіцька вперше від початку повномасштабного вторгнення Росії поїхала з України.
Як у своєму Instagram зізналась знаменитість, це робоча поїздка. Зокрема, Вітвіцька прибула до польського міста Гданськ, аби провести благодійний проєкт "Українська пісня".
"Мій перший виїзд за ці пів року повномасштабного вторгнення Росії в Україну за кордон. Тобто я вперше виїхала з України до Польщі, бо саме сьогодні в Гданську вестиму дуже крутий благодійний проєкт "Українська пісня", - поділилася Соломія.
Телеведуча зізналась, що вона сумувала за подорожами. Тож до початку благодійного проєкту Соломія пішла гуляти вулицями Гданська, аби насолодитися місцевими краєвидами.
"Сумувала, до речі, за подорожами, дуже сумувала за цим відчуттям мандрів", - поділилася знаменитість.
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