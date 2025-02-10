Соломія Вітвіцька з коханим-військовим показалася на романтичних фото у горах

Пара вирушила у мандрівку Україною.
Ведуча 1+1 Соломія Вітвіцька замилувала відпусткою з коханим, військовим Олексієм Ситайлом після їхньої тривалої розлуки.
Так, закохані в Instagram сповістили, що для тижневого відпочинку обрали Буковель. Заселившись у готель, ведуча з обранцем одразу запланували собі активне дозвілля. Тож одягнувши спорядження, вони покаталися на лижах і провели цілий день разом.
Також Соломія та Олексій показали своє романтичне селфі на підйомнику та як уже майстерно опанували зимовий вид спорту. У підписі зірка зазначила, що це всього лише їхній перший день відпочинку. Тим не менш, пара вже встигла зробити чимало фото в обіймах і на засніжених схилах.
Своєю чергою, шанувальники та зірки у коментарях побажали парі насолодитися часом наодинці та отримати позитивні враження від омріяної відпустки.
- Гарно відпочити
- Аж до вас захотілося
- Позитивної вам відпустки і незабутніх вражень
- Щасливі люди!
Нагадаємо, нещодавно продюсер Потап відверто розповів про плани на поповнення у родині та у яких зараз стосунках зі співачкою Настею Каменських.
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