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Соломія Вітвіцька з коханим-військовим показалася на романтичних фото у горах

Соломія Вітвіцька з коханим-військовим показалася на романтичних фото у горах

Соломія Вітвіцька / Фото: instagram.com/solomiyavitvitska

Пара вирушила у мандрівку Україною.

Ведуча 1+1 Соломія Вітвіцька замилувала відпусткою з коханим, військовим Олексієм Ситайлом після їхньої тривалої розлуки.

Так, закохані в Instagram сповістили, що для тижневого відпочинку обрали Буковель. Заселившись у готель, ведуча з обранцем одразу запланували собі активне дозвілля. Тож одягнувши спорядження, вони покаталися на лижах і провели цілий день разом.

Соломія Вітвіцька / © instagram.com/solomiyavitvitska
Соломія Вітвіцька / Фото: instagram.com/solomiyavitvitska
Соломія Вітвіцька з обранцем у Буковелі / © instagram.com/solomiyavitvitska
Соломія Вітвіцька з обранцем у Буковелі / Фото: instagram.com/solomiyavitvitska

Також Соломія та Олексій показали своє романтичне селфі на підйомнику та як уже майстерно опанували зимовий вид спорту. У підписі зірка зазначила, що це всього лише їхній перший день відпочинку. Тим не менш, пара вже встигла зробити чимало фото в обіймах і на засніжених схилах.

Соломія Вітвіцька з обранцем у Буковелі / © instagram.com/solomiyavitvitska
Соломія Вітвіцька з обранцем у Буковелі / Фото: instagram.com/solomiyavitvitska
Соломія Вітвіцька / © instagram.com/solomiyavitvitska
Соломія Вітвіцька / Фото: instagram.com/solomiyavitvitska
Соломія Вітвіцька з обранцем у Буковелі / © instagram.com/solomiyavitvitska
Соломія Вітвіцька з обранцем у Буковелі / Фото: instagram.com/solomiyavitvitska
Соломія Вітвіцька з обранцем у Буковелі / © instagram.com/solomiyavitvitska
Соломія Вітвіцька з обранцем у Буковелі / Фото: instagram.com/solomiyavitvitska

Своєю чергою, шанувальники та зірки у коментарях побажали парі насолодитися часом наодинці та отримати позитивні враження від омріяної відпустки.

  • Гарно відпочити
  • Аж до вас захотілося
  • Позитивної вам відпустки і незабутніх вражень
  • Щасливі люди!

Нагадаємо, нещодавно продюсер Потап відверто розповів про плани на поповнення у родині та у яких зараз стосунках зі співачкою Настею Каменських.

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