Соломія Вітвіцька зачарувала образом у незвичній вишиванці й шокувала схожістю з донькою гетьмана України

Ведуча ТСН та "1+1 Марафон" Соломія Вітвіцька відтворила образ з відомої картини художниці Ольги Мордвінової, на якій зображена середня донька гетьмана України Павла Скоропадського – Єлизавета.

Так, для незвичної фотосесії знаменитість вбралася у білу вишиванку, створену за ескізами вишитої сорочки з картини Єлизавети Скоропадської, вінок та різнокольорове намисто.

Соломія Вітвіцька та Єлизавета Скоропадська. Фото: пресслужба "1+1 Марафон"

До слова, портрет, який відтворювала Соломія Вітвіцька, тривалий час вважався зниклим. Втім, нещодавно його знайшли. Картина з донькою гетьмана України наразі висить у Німеччині у родині Катерини Шаль вже 40 років. Як виявилося, історичне полотно потрапило до їхніх рук випадково. За словами власниці, портрет придбав її батько на гаражному розпродажу, де цінну річ віддавали задарма. Щоправда, тоді вони ще не здогадувалися, хто саме зображений. Тож, після перемоги України сім'я обіцяє повернути витвір мистецтва на Батьківщину.

Соломія Вітвіцька. Фото: пресслужба "1+1 Марафон"

"Обожнюю історії, коли всі пазли складаються. Радію, що український артефакт знайдено і нарешті повернеться в Україну. Нам потрібно пам’ятати своїх героїв і берегти своє надбання, а Єлизавета Скоропадська була саме такою жінкою, яка вболівала за все українське і навіть в еміграції підтримувала українців. І те, що зараз сучасний бренд одягу відтворив її вишиванку – це дуже круто і цінно. Такі речі зазвичай стають оберегами", – прокоментувала власниця портрету.

Нагадаємо, нещодавно переможець "Євробачення-2024" Nemo переспівали трек Jerry Heil і alyona alyona "Teresa & Maria" і захопили своїм голосом.

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