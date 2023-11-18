Соломія Вітвіцька зізналася, скільки витрачає на місяць і на які гроші живе

Ведуча ТСН на "1+1 Марафон" Соломія Вітвіцька, яка раніше розповіла про своє нове кохання, поділилася, на які гроші живе і скільки заробляє.

Вітвіцька зазначила, що вони з ексчоловіком Владом Кочатковим після розлучення 2021 року поділили майно, втім придбати собі нову оселю ведуча не встигла. Тому, зізналася Вітвіцька, наразі вона живе в орендованій двокімнатній квартирі на околиці Києва:

"Коли роз'їхалися (з ексчоловіком – прим.ред), поділили майно. Але я нічого не купила. Нікуди не витратила ці гроші. Ми тоді продали і квартиру у Києві, і квартиру у Львові. Перед пандемією у Влада була ідея, щоб здавати квартиру у Львові подобово. Але потім почалася пандемія, все це наламалося. Якби була якась жилка, ми би залишили квартиру у Львові, а так", - сказала Вітвіцька у програмі "Слава+".

Соломія Вітвіцька

Також ведуча зізналася, на які гроші живе під час війни:

"Я не знаю, звідки гроші беруться і куди вони діваються. Звісно, в мене є зарплата, на яку я розраховую, але теоретично я розумію, що чим більші в тебе запити, тим більше в тебе будуть можливості", - сказала Вітвіцька.

Ведуча поділилася, що платить менше 15 тис грн за оренду квартири, приблизно 3-5 тисяч гривень витрачає на дизель для авто. "Тобто, десь в середньому тисяча доларів потрібна на життя?" – уточнив у Соломії ведучий Слава Дьомін. На що Вітвіцька відповіла:

"Напевно, це мінімум, який потрібен. Чи менше. Дохід приносить лише зарплата на каналі. Бувають якісь корпоративи. Але за час війни було два корпоративи. Якось все одно додатково постійно з'являються якісь витрати, донати. Треба комусь щось купити – форму, дрон. Відкладати не скажу, що виходить", - поділилася Вітвіцька.

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