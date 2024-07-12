Соломія Вітвіцька зворушливо провела коханого на фронт і зізналася, на якому напрямку він воює

Ведуча ТСН та "1+1 Марафон" Соломія Вітвіцька показалася з коханим, військовим Олексієм Ситайлом під час прощання на вокзалі.

Так, у фотоблогу Соломія показала знімок в обіймах обранця перед тим, як він поїхав у військове відрядження, й зізналася, що вже не може дочекатися його повернення. За словами ведучої, розлуки їм даються дуже важко. Зокрема, вона весь час думками з коханим, адже постійно переймається небезпечними умовами, в яких перебуває Олексій.

"Розлука та невизначеність – нині це стани, в котрих перебуваємо практично ми усі. І особливо це стосується тих, хто чекає на близьких людей з фронту. Так, нині є мобільні телефони, старлінки та відеозв'язок… Але, знову ж таки, ми всі перебуваємо у певній віртуальній реальності – коли живеш від дзвінка до дзвінка… Від зустрічі до зустрічі… Наче відкладаючи справжнє життя на після перемоги. Щоразу, розповідаючи новини про важкі бої на передовій, я думаю про коханого", — зізналася Вітвіцька.

Соломія Вітвіцька з коханим / Фото: instagram.com/solomiyavitvitska

Знаменитість також поділилася, що Олексій нині несе службу на Курахівському напрямку. І додала, що хвилюється за кожну їхню наступну зустріч. Водночас Соломія закликала тих, хто так само перебуває в періоді сильного стресу, шукати підтримку в інших або звертатися до спеціалістів.

"Нині Олекса поїхав на Курахівський напрямок. Звісно ж, я хвилююся. І я завжди "гіпнотизую" мої відправлені повідомлення, щоб там зʼявилися дві галочки, тобто, СМС дісталося адресата… Щоразу, коли проводжаю, не знаю, коли ми зустрінемось знову… Знаю, що так само живуть сотні тисяч українок. Сльози, переживання, розпач, втома, знову сльози, і так по колу… Людині потрібна людина. І в такі моменти розпачу варто пам’ятати, що звертатися по допомогу – не прояв слабкості", — наголосила зірка.

Соломія Вітвіцька розповіла про психологічну допомогу / Фото: instagram.com/solomiyavitvitska

Нагадаємо, нещодавно Валентина Хамайко у день свого весілля також ділилася тривожними думками щодо військової служби її чоловіка, бізнесмена Андрія Оністрата.

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