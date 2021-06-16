Соломії Вітвіцькій 41: історія успіху та сумного кохання зірки

Ведуча мала всі шанси залишитися у Німеччині.

Сьогодні, 16 червня, свій 41-й день народження святкує зірка каналу "1+1" Соломія Вітвіцька.

Вона ніколи не сидить на місці і завжди у вирі подій. Відповідальна, емоційна та небайдужа. Мандри - її найбільше захоплення, а ще - не так давно телеведуча ТСН записалася на бокс. Стримана та впевнена. Уся країна знає її саме такою.

Та до того, як стати ведучою "серйозних" новин, Соломія Вітвіцька з'являлася в кадрі в гламурних сукнях, на високих підборах, а певний час фішкою її образу була… яскраво-червона помада! Вона розповідала про світське життя.

Соломія Вітвіцька / instagram.com/solomiyavitvitska

Та такою ефектною брюнетку по телевізору могли б бачити не українці, а… німці! Після закінчення журналістики у Львівському університеті, Вітвіцька поїхала на навчання за кордон. Та все ж повернулася, аби займатися журналістикою на батьківщині. У 28 вона прийшла працювати на "1+1".

Відповідальна та емоційна: телеведуча Соломія Вітвіцька святкує день народження

І саме завдяки телебаченню, на одному з корпоративів, Соломія познайомилися з майбутнім чоловіком - режисером Владом Кочатковим. Їй було 33, йому - 25, коли вони побралися. Чоловік не любив з'являтися на публіці, однак робив це заради коханої. І лише за вісім років стосунків зізнався.

"Якби це я на початку не казав, що мене це не турбує, я зараз можу сказати, що перебувати в тіні дружини амбіційному чоловіку - це важко. Будь-який чоловік, він хоче бути головою в сім'ї. В принципі, у нас плюс мінус воно десь так є, але відчуття такого все одно немає. Напевно тому, що це Соломія Вітвіцька - публічна людина", - говорив тоді Влад.

Соломія Вітвіцька та Влад Кочатков / instagram.com/solomiyavitvitska

Невдовзі після цього інтерв'ю для "ЖВЛ" Соломія і Влад роз'їхалися.

А згодом ведуча приголомшила всю країну - розлучилися. Рішення - далося непросто.

"Коли ми вперше поговорили про таку версію розлучення, ми обидва плакали. Шість років на той момент були одруженими. Ми не уявляли, як це жити один без одного. Але і вже було якось і разом складно", - пояснювала Соломія.

Вони понад рік намагалися врятувати стосунки, але не допомогли навіть сеанси з психологом. Розійшлися тихо, без скандалів.

На нове життя Соломія налаштовувалася в подруг в Америці, куди вирушила наступного ж дня після розлучення. Від зайвих думок її рятували улюблені подорожі і щільний графік. Попри все, ведуча каже, ні про що не шкодує, почувається щасливішою і "чекає на свою людину".

"Це має бути сильний чоловік, виважений, який буде з розумінням ставитися до моєї публічності", - поділилася Вітвіцька.

І саме з таким Соломія мріє побудувати сім'ю та народити дитину.

Нагадаємо, місяць тому Соломія Вітвіцька у червоній сукні похизувалася відпочинком у Грузії з подружками. Ведуча показала, як провела травневі свята.

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