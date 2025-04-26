Соломка чесно розсекретив свої заробітки та заговорив про бізнес: "Себе не на смітнику знайшов"

В'ячеслав Соломка / © instagram.com/v_solomka

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Український ведучий В'ячеслав Соломка розповів про свої доходи під час війни.

У коментарі журналістці ТСН.ua Анні Севастьяновій ведучий поділився, що робота на телеканалі приносить йому достатній дохід. Утім, його щомісячний заробіток збільшує ще декілька напрямів роботи. В'ячеслав додає, що також не відмовляється від проведення корпоративів і знімань у кіно. Ба більше, Соломка також здає власну квартиру у Києві, яку свого часу купив за власний кошт.

В'ячеслав Соломка / © YULA company

"Не буду лицемірити. Я не маю права скаржитися на мою зарплату на телеканалі. Це не копійки, а теж достойні гроші. Крім того, я веду іноді якісь заходи, бувають і знімання в кіно, бо я актор за освітою. І також є квартира у Києві, яку я здаю. Придбав її. 13 років працюю на телебаченні в шоубізнесі й у мене були роки, коли я забував, що таке спати й дійсно заробляв. Я тому маю змогу існувати й не скаржитися на своє матеріальне становище. Я себе не на смітнику знайшов — веду достойний спосіб життя", — наголосив Соломка.

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Нагадаємо, нещодавно В'ячеслав Соломка чесно зізнався, як отримав звільнення від військової служби. Зірка зазначив, що це не бронь від телеканалу, а інша підстава.