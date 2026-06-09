Соломка різко висловився про Остапчука і викрив його негативну рису характеру: "Такі особливості"

Володимир Остапчук, В'ячеслав Соломка

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Український ведучий В’ячеслав Соломка неоднозначно висловився про свого колегу Володимира Остапчука, який нещодавно емігрував з родиною до Канади.

За словами Соломки, вони ніколи не були близькими друзями, а знайомство відбулося ще за часів кастингів до популярного телевізійного проєкту «Підйом». Тоді Остапчук був серед кандидатів, яких розглядали на роль ведучого.

У коментарі «Наодинці з Гламуром» телеведучий пригадав, що вже під час перших зустрічей звернув увагу на поведінку колеги. Соломка стверджує, що Остапчук тримався досить відсторонено та справляв враження зверхньої людини.

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«Колись він був одним із тих претендентів, кого могли затвердити на наступний склад „Підйому“. Коли він приходив, то дивився на нас зверхньо. З тих часів ми ніколи не були у дружніх стосунках», — поділився Соломка у коментарі Анні Севастьяновій.

Володимир Остапчук / © instagram.com/vova_ostapchuk

Ба більше, ведучий згадав і реакцію тодішньої шеф-редакторки проєкту. За його словами, вона також мала неоднозначне враження від Володимира й назвала його «злобним».

Втім, попри критику, Соломка визнав, що його колега має особливу харизму, яка допомогла йому побудувати успішну кар’єру на телебаченні. Водночас він переконаний, що поряд із цим у характері шоумена присутні й риси, які можуть відштовхувати людей. Сам Остапчук поки що не коментував висловлювання колеги.

«У нього є шарм, але він злобний. Це не в образу, але ось такі особливості характеру», — додав телеведучий.

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▶️ Повний випуск «Наодинці з Гламуром» можна подивитися за цим посиланням: Маму САЛІВАНЧУК ОБІКРАЛИ, Анатоліч про КОНЦЕРТ ЛОБОДИ в ОДЕСІ та чому ОСТАПЧУК «ЗЛОБНИЙ»

Нагадаємо, нещодавно Володимир Остапчук з родиною оселився у Канаді. Дружина шоумена Катерина показала, як вони навідалися у гості до його ексдружини Олени Войченко та двох старших дітей.

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