Соломка різко захейтив Тіну Кароль та натякнув на маніпуляції в шоубізнесі: "Почала деградувати"

В'ячеслав Соломка / © instagram.com/v_solomka

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Відомий телеведучий В'ячеслав Соломка, який нещодавно розкрив свою причину звільнення від військової служби, висловив невдоволення рівнем творчості деяких українських зірок.

Цього разу під приціл шоумена потрапила одна з найвідоміших співачок країни. У коментарі для програми "Люкс ФМ" Соломка поділився власною думкою про те, що чимало вітчизняних зірок, попри багаторічний досвід і визнання, вважають себе "королевами" сцени. Водночас, на думку ведучого, їхній творчий рівень насправді не відповідає такому статусу.

Соломка говорить, що для нього яскравим прикладом цього є співачка Тіна Кароль. На його думку, вона є однією з тих, хто перебільшує власну вагу у шоубізнесі. Такий висновок телеведучий зробив після спостереження за її творчістю останніми роками.

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Тіна Кароль

"Артистки, які вважають себе найкращими, вже самі не помічаючи, починають покриватися нафталіном. Вони почуваються королевами або великими примами. Хоча якість того, що вони роблять на сцені, тому не відповідає. Тіна Кароль, на мою суб'єктивну думку, почала деградувати. Взимку я був на одному виступі. Спершу виступала Злата Огнєвіч — це був блискучий виступ, просто розрив. І потім після неї вийшла Тіна Кароль, якій просто було нічого робити. Таке враження, ніби вона вийшла з таким: "Я вам зараз зроблю послугу, що я перед вами виступаю". Я думаю: "Ти ж королева й завжди маєш відпрацьовувати на всі 100!" – висловив свою думку Соломка.

Крім того, ведучий звернув увагу на результати номінацій премії "YUNA-2025". Він зазначив, що Тіну Кароль номінували в категорії "Найкраща виконавиця", тоді як Злата Огнєвіч, на думку Слави, заслуговувала на цю номінацію не менше. Ба більше, посилаючись на чутки свого оточення, він припустив, що в цьому замішані певні маніпуляції у музичній галузі:

"Недаремно Злата Огнєвіч зараз не номінована, а номінована Тіна Кароль. Тому що є все ж таки певна шоубізнесова мафія. Я не можу цього стверджувати, але й не можу цього виключати. Якщо таке говорять, то не буває диму без вогню", – додав шоумен.

Нагадаємо, нещодавно В'ячеслав Соломка після серйозного скандалу з Камалією зізнався, чи образилася на нього артистка.