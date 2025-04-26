Соломка висловився про сексуальну орієнтацію та послав настирливих людей: "Мені по барабану"

В'ячеслав Соломка / © instagram.com/v_solomka

Реклама

Український ведучий В'ячеслав Соломка, який нещодавно коментував стосунки з Камалією після скандалу, розкрив подробиці особистого життя.

Довкола романів зірки ходить чимало чуток. Тож журналістка ТСН.ua Анна Севастьянова попросила шоумена розставити усі крапки над "і". Натомість він пояснив, що мовчить щодо цього приводу, адже вважає деяких у суспільстві не дуже толерантними до позиції іншої людини та надто упередженими. В цьому він вбачає відлуння СРСР.

"З приводу статі, то це питання у нашому суспільстві дуже стигматизується. У нас люди – рудимент Радянського Союзу й "совкового" мислення. Коли ми намагаємося виявити особистісні характеристики людини за тим, хто їй подобається. Справа ж не в статі. Уявімо ситуацію, коли мені 20 років, а я живу із жінкою, якій 50 — це на мене теж навісить певний шаблон альфонса. Або, наприклад, мені 60, а я живу з 20-річною і це навісить на мене "педофіл". Або ти живеш з чоловіком і це одразу "п*д*рас". Або назву дівчину, яка кохає дівчину, теж нехорошим словом", — пояснив шоумен.

Реклама

В'ячеслав Соломка / © instagram.com/v_solomka

Соломка ділиться, що це треба викорінювати. А поки ж він і надалі триматиме особисте життя за сімома замками. До того ж зізнається, що вже мав досвід публічних стосунків, що їх у результаті і зруйнувало. Тому послав усіх аж надто допитливих "до дупи" та порадив зайнятися власним життям.

"Цю стигматизацію треба знімати не за рахунок того, що треба копирсатися у чиїйсь білизні й робити камінг-аут, а за рахунок того, щоб толерувати думку, що яка різниця, хто з ким. Друзі, яка вам різниця? Хочете думати, що я з жінками? Будь ласка. Хочете думати, що я з чоловіками? На здоров'я. Мені по барабану. Двері моєї спальні залишаються зачиненими. Я робив помилку, коли намагався винести стосунки на публіку. І, на жаль, воно було зруйноване. А я хочу почуватися щасливим, а не страждати. Хай ідуть до дупи", — підсумував зірка.

Нагадаємо, нещодавно 36-річний В'ячеслав Соломка пояснив, як він отримав звільнення від служби в ЗСУ.